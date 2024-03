Ligia Deca a trimis Corpul de Control la Școala Titulescu: Am aflat din presă

„Imediat ce am fost notificați am discutat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care a avut un control la fața locului și ne-a remis un raport în această dimineață. În plus, am decis ca începând de astăzi să trimitem Corpul de Control al Ministerului Educației, pentru a avea și un punct de vedere supliumentar, obiectiv”, spune Ligia Deca.

Ea afirmă că Ministerul Educației nu a fost notificat de școală sau de inspectorat, ci că a aflat din presă.

Un elev din clasele primare acuză că a fost violat de două ori în toaletă, de către colegi mai mari. Băiețelul violat are acum 10 ani, iar la prima agresiune ar fi avut doar 8 ani. Ministerul Educației nu ar fi fost sesizat în niciunul din cele două situații.