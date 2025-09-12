Doi studenți români inovează siguranța pe două roți cu Horizon și sunt incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Horizon este un adevărat copilot digital. Viteza, obstacolele și alte informații esențiale sunt proiectate direct pe vizieră, astfel încât atenția motociclistului rămâne permanent la drum. Spre deosebire de alte sisteme de navigație, dispozitivul nu solicită ridicarea privirii către un ecran separat - toate datele sunt acolo unde contează cel mai mult: în fața ochilor.

„Am observat că peste 90% dintre accidentele pe motocicletă pot fi prevenite dacă șoferul este avertizat la timp. De aici a pornit ideea Horizon”, povestește unul dintre fondatori, el însuși motociclist cu experiență.

Inovația adusă de Vlad și Cristian este prima de acest fel dezvoltată în România și vine într-un context în care nevoia de siguranță rutieră este mai mare ca oricând. În străinătate, există deja soluții similare, însă multe dintre ele sunt în stadiu incipient sau integrate doar în modele premium, inaccesibile publicului larg. Horizon se diferențiază prin accesibilitate, adaptabilitate și simplitatea integrării pe orice cască - ceea ce îi conferă un avantaj competitiv major.

În prezent, echipa are deja un prototip funcțional, compatibil cu orice tip de cască. Planurile lor sunt clare: lansarea pe piață a dispozitivului, la un preț estimat între 600 și 700 de euro. Pentru pasionații de moto, acest cost ar putea fi echivalentul unei investiții în viață și siguranță. În prezent, cei doi tineri inovatori caută finanțare pentru a-și definitiva proiectul și a aduce dispozitivul Horizon pe piața națională și internațională.

Cei doi studenți inovează un domeniu dominat până acum de mari companii internaționale și arată că România poate fi sursă de tehnologie de vârf. Horizon reprezintă un gadget futurist și o soluție reală pentru siguranța motocicliștilor și a tuturor participanților la trafic.

Campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României” îi aduce în prim-plan pe cei care modelează viitorul, iar Vlad Panțîru și Cristian George demonstrează că viitorul siguranței pe două roți poate începe chiar de la Cluj-Napoca.