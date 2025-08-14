Mihai Fifor: Reforma educației este „un atentat la existența statului român”

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Aug 2025   •   17:30
Fostul ministru Mihai Fifor critică dur măsurile din reforma educației, acuzând Guvernul că lovește direct în șansele generațiilor viitoare prin mărirea normelor didactice, comasarea școlilor și lipsa infrastructurii de transport școlar.

Mihai Fifor a lansat joi un atac dur la adresa reformei din educație, susținând, într-o postare pe Facebook, că noile măsuri vor duce la concedieri, la pierderea cadrelor didactice calificate și la închiderea școlilor din mediul rural, fără soluții reale pentru transportul elevilor.

Potrivit acestuia, România are, conform Eurostat 2024, cea mai mare rată a părăsirii timpurii a școlii din Uniunea Europeană, 16,8%, față de media UE de 9,3%, iar măsurile anunțate vor agrava situația.

Fifor atrage atenția că în mediul rural lipsa profesorilor suplinitori este deja o problemă, iar comasarea școlilor va împinge și mai mulți copii spre abandon școlar.

El consideră că aceste decizii nu vor reduce semnificativ deficitul bugetar, dar vor produce „daune uriașe și ireparabile” pe termen lung.

„Fără educație accesibilă și de calitate, nu există dezvoltare, nu există economie competitivă, nu există securitate națională”, a avertizat fostul ministru, calificând reforma drept „o crasă necunoaștere a realității din România” și „un atentat la însăși existența statului român”.

