Educatoarea care a dat culoare vieții unor copii de la sat

Educatoarea care a pictat pereții grădiniței și a transformat o clădire goală în cel mai frumos loc din satul ei, a „recidivat”. A făcut și curte cu loc de joacă pentru copii. Toată vara a căutat lemn uscat pentru mese și scaune de exterior, a găsit un bunic care să le taie și, apoi, le-a lăcuit și pictat cu personaje din desene animate. Ea singură. Maria Magdalena Mihăescu are acum în grijă 13 preșcolari.

Educatoare din 2008 în satul ei natal, Moșteni Greci, din județul Argeș, Maria Magdalena Mihăescu este acum cunoscută în tot județul Argeș. A reușit să dovedească în trecut că omul sfințește locul și acum, să reconfirme acest lucru.

Grădinița pe care a preluat-o când s-a mutat de la oraș, ca să fie mai aproape de familia ei, era doar o clădire gri, cu o curte goală. Cu talent la pictură, educatoarea a dat culoare pereților. Iar la început de an școlar, copiii au găsit o curte cum nu au văzut niciodată în satul lor fără parc.

Tobogane, leagăne, o căsuță, măsuțe și scaune din lemn, cauciucuri frumos colorate ce împrejmuiesc locul. Toate muncite o vară întreagă. La masa-floare din curtea grădiniței stau acum personaje precum: Mica Sirenă, Ursul Baloo, Pisicile Aristocrate sau Peștișorul de Aur. Nici gunoiul nu se aruncă la întâmplare, ci într-un butoi frumos colorat. O roată de tractor a fost pictată și făcută loc de joacă în nisip. De ele s-a ocupat educatoarea. Toboganul a fost făcut chiar de către director.

A lăsat porțile deschise, ca să se joace toți copiii din sat

„Cel mai greu lucru mi s-a spus că este să găsesc lemn uscat. Dar eu nu am crezut și m-am ambiționat și am făcut rost. Am rugat un bunic și mi le-a tăiat cu drujba. Le-a dat forma, practic. Mese și scaune. Apoi m-am ocupat eu să le finisez. Ca nu cumva să îi zgârie pe copii, le-am dat cu lac și apoi am început să pictez. Câțiva părinți s-au oferit și ei să ajute cum au putut. Când au venit la grădiniță, copiii au găsit loc de joacă afară, dar și unul în interior. Am făcut și o sală de joacă într-una din sălile clădirii. Acum avem de toate. Dar să știți că nu vin doar copiii mei, ci tot satul. Eu am lăsat porțile deschise și se umple curtea de copii de toate vârstele”, ne-a povestit educatoarea.

Caută soluții pentru micuții din familii sărace

Acum, 13 copii trec zilnic pragul grădiniței. Ei nu sunt distribuiți pe grupe, au între 3 și 6 ani și are grijă de ei o singură educatoare. Maria Magdalena Mihăescu spune că părinții din sat muncesc și își îngrijesc copiii, așa că cei mai mulți au început anul cu ghiozdănele și rechizite noi. Are totuși în grupă o fetiță despre care ne-a spus că va găsi ea o soluție să îi ia rechizite. Așa cum a găsit și sponsorizări pentru jucării, pentru căsuța de plastic din curte sau alte obiecte.

În plus, ambițioasă și optimistă, educatoarea ne-a mărturisit amuzată că participă la toate concursurile de pe rețele de socializare ce au ca premii lucruri care i-ar folosi la serviciu. „Sigur rezolv eu și cu fetița să aibă și ea. După ce am făcut parcul de la grădiniță, am făcut și acasă. Nepoții mei, care sunt sufletul meu, m-au rugat să le fac și lor în curte și m-am conformat. Și nu mă opresc aici. Îmi mai vin idei, dar mă bucur de faptul că părinții se preocupă și dânșii. Pentru mine este un semn că mă apreciază și mă respectă”, a mai povestit Maria Magdalena Mihăescu.

Educatoarea Maria Magdalena Mihăescu a tăiat lemn, l-a lăcuit și apoi l-a pictat timp de două săptămâni, ca să fie gata la începutul anului școlar.