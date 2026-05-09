Jurnalul.ro Ştiri Educatie Elevii Academiei Da Vinci au descoperit la Teatrul Metropolis adevărata semnificație a zilei de 9 Mai

de Redacția Jurnalul    |    09 Mai 2026   •   19:13
Academia Da Vinci a marcat Ziua Europei printr-o întâlnire dedicată istoriei și valorilor europene, organizată la Teatrul Metropolis.

Elevii Academiei au discutat despre semnificația zilei de 9 mai și despre momentul care a schimbat destinul Europei moderne: Declarația Schuman și începutul construcției europene.

În cadrul întâlnirii, tinerii au înțeles și tripla semnificație a acestei zile pentru România: proclamarea Independenței de Stat din 1877, Ziua Europei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

„Pacea mondială nu poate fi salvată fără eforturi creatoare proporționale cu pericolele care o amenință”, este fraza rostită de Robert Schuman în Declarația din 9 mai 1950, considerată actul de naștere al Uniunii Europene, citat analizat și dezbătut de elevii Academiei în cadrul întâlnirii.

„Este important ca tinerii să înțeleagă faptul că Europa nu înseamnă doar instituții sau tratate, ci o construcție făcută după război pentru ca generațiile viitoare să trăiască în pace, libertate și demnitate. Iar pentru România, 9 mai este o zi cu o încărcătură istorică uriașă”, a declarat Lavinia Șandru.

Discuțiile au fost coordonate de Lavinia Șandru, Președinta Academiei Da Vinci, de actorul și managerul cultural Adrian Găzdaru și de Directorul Bibliotecii Naționale a României, Bogdan Gheorghiu, care le-au vorbit elevilor despre importanța memoriei istorice, despre valorile europene și despre rolul noilor generații într-o societate democratică.

Academia Da Vinci este un proiect educațional susținut de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Universitatea Ecologică din București, RetuRo, LITERA, Banca Transilvania și Mastercard și își propune să formeze tineri care gândesc critic, comunică liber și înțeleg lumea în care trăiesc.

