Tradiție, identitate și mândrie națională. Cum au celebrat elevii Colegiului „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț Ziua Națională a României

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care celebrează în fiecare an identitatea și valorile naționale alături de școli din întreaga țară, a sprijinit și această ediție, printr-un demers constant de a cultiva în rândul tinerilor respectul pentru tradiție și legătura cu rădăcinile românești.

În Sala de festivități „Sidonia Hogaș”, evenimentul festiv a fost deschis de conducerea colegiului, cu prilejul premierii Concursului de eseuri și desene „Mândria de a fi român”, ediția a XVII-a, desfășurat anul acesta sub tema „Valori românești, valori europene”. Elevii distinși au fost felicitați pentru modul în care au reușit să îmbine tradiția românească, identitatea europeană și aspirațiile generației tinere.

„În Colegiul Național „Calistrat Hogaș” suntem o comunitate și reușim să creăm acele conexiuni cu elevii noștri, care participă la activități în număr foarte, foarte mare”, a declarat Brândușa Andrei, directorul instituției.

Lucrările premiate au surprins detalii istorice și simboluri naționale, realizate în tehnici diverse, fapt remarcat și de participanți: „Au fost folosite foarte multe tehnici pentru a reda cât mai exact personalitățile marcante ale istoriei României”, a explicat elevul Andrei Ioan Ionescu.

Pentru mulți dintre tineri, tema concursului a reprezentat o ocazie de introspecție identitară:

„Pentru mine, mândria de a fi român înseamnă aprecierea față de lucrurile cu adevărat importante și definitorii României: tradițiile, obiceiurile și, nu în ultimul rând, limba”, a mărturisit elevul Luca Ștefan Apetroei.

După festivitate, elevii au pornit în Marșul Calistraților, ediția a XVIII-a, una dintre cele mai longevive și îndrăgite tradiții ale colegiului. Îmbrăcați în culorile tricolorului, purtând steaguri și insigne realizate de ei, tinerii au parcurs traseul simbolic: CNCH - Muzeul de Istorie - Biblioteca Județeană - Cimitirul Eroilor - Turnul lui Ștefan cel Mare, pentru a reveni apoi în curtea instituției.

Pe traseu, cântecele patriotice, imnul și fragmente precum „Ne-așteaptă izbânda și frații cu inima la trecători…” au readus în centrul orașului emoția apartenenței la o comunitate unită.

Pentru locuitori, marșul a devenit un reper al identității locale. Sute de elevi au participat la această manifestare, fiind însoțiți de privirile admirative ale celor care se opreau pe străzi sau urmăreau coloana de la ferestre. Momentul cel mai încărcat de simbolism a fost, ca în fiecare an, oprirea la Monumentul Eroilor, unde elevii au depus coroane și au păstrat un moment de reculegere în memoria celor care au apărat libertatea României.

Elevii au fost recompensați pentru implicarea lor cu cărți și materiale educative oferite de Editura RAO, partener de tradiție al inițiativelor educaționale derulate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care, și în acest an, a sprijinit activități dedicate Zilei Naționale în școlile și grădinițele din țară. Prin titlurile sale de referință, de la literatură pentru copii la volume de cultură generală și colecții care inspiră generații întregi, Editura RAO aduce în România unele dintre cele mai apreciate cărți ale momentului, contribuind constant la formarea unui public tânăr curios, creativ și conectat la valori autentice.