Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Când se vor susține testele. Noi cerințe pentru elevi

Examenele se vor susține la Limba română, Matematică și Științele naturii, în luna mai 2026.

Evaluare Națională 2026 la clasa a II-a

12 mai 2026 Limbă și comunicare — scris — Limba română

12 mai 2026 Limbă și comunicare — scris — Limba maternă

13 mai 2026 Limbă și comunicare — citit — Limba română

13 mai 2026 Limbă și comunicare — citit — Limba maternă

14 mai 2026 Matematică și Explorarea mediului

15 mai 2026 Limbă și comunicare — scris — citit — Limba română pentru minoritățile naționale

Evaluare Națională 2026 clasa a IV-a

19 mai 2026 Limbă și comunicare — Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale

20 mai 2026 Matematică și Științe ale naturii

21 mai 2026 Limbă și comunicare — Limba maternă

Evaluare Națională 2026 clasa a VI-a

26 mai 2026 Limbă și comunicare — Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale

27 mai 2026 Matematică și Științe ale naturii

28 mai 2026 Limbă și comunicare — Limba maternă.

Noi cerințe la testele de Evaluare Națională

La clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se pilotează itemi care vizează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare.

Pentru aceste trei clase, subiectele vor conține itemi-pilot meniți să verifice alfabetizarea funcțională cu aplicații practice și competențe preluate și din alte arii curriculare.

„Am introdus în testările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a nu doar itemi din programă, ci și itemi prin care acele cunoștințe sunt utilizate în viața de zi cu zi, extinzând inclusiv posibilitatea de a testa mai multe competențe. În final, acestea trebuie să ajute școala și elevii pentru o educație cât mai personalizată și eficientă”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, potrivit edupedu.ro.