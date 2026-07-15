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Toți rezidenții din România vor da același examen pentru titlul de medic specialist

de Redacția Jurnalul    |    15 Iul 2026   •   17:45
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Toți rezidenții din România vor da același examen pentru titlul de medic specialist
Regulament strict și subiecte unice la examenul de medic specialist

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică noile reguli pentru examenul de medic, stomatolog și farmacist specialist, care vor aduce subiecte unice la nivel național. Schimbările urmează să fie aplicate chiar din a doua jumătate a acestui an, începând cu sesiunea din semestrul al II-lea din 2026

Principala schimbare este introducerea unor subiecte unice la nivel național pentru proba scrisă, indiferent de centrul universitar în care susțin examenul candidații. Totodată, evaluarea va fi realizată după reguli unitare, pe baza unui barem național.

„Performanța în sănătate începe cu o evaluare corectă și transparentă. Introducem aceleași reguli, aceleași standarde și aceeași exigență pentru toți candidații, indiferent de centrul universitar în care susțin examenul. Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Potrivit proiectului, subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de o Comisie națională unică, alcătuită din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare în care există programe de pregătire pentru specialitatea respectivă. Corectarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale, pe baza baremului stabilit la nivel național.

Pentru următoarea sesiune, calendarul propus prevede înscrierea candidaților la direcțiile de sănătate publică în perioada 24 august – 7 septembrie, iar examenul se va desfășura între 7 octombrie și 3 noiembrie.

Ministerul Sănătății intenționează să publice ordinul în Monitorul Oficial în jurul datei de 4 august, astfel încât candidații să beneficieze de un calendar predictibil și de reguli clare de desfășurare a examenului.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: examen medic rezidenti reguli subiecte unice
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