Gala olimpicilor internaționali, 2025: Premii record pentru elevi și profesori

Evenimentul se desfășoarăla Palatul Național al Copiilor din București și recompensează excelența în educație cu premii în bani.

Bani pentru elevi și profesori

Elevii cu punctaj maxim la olimpiadele internaționale primesc 20.000 lei, medalie de aur – 15.000 lei, medalie de argint – 12.500 lei, medalie de bronz – 10.000 lei, iar pentru mențiune – 6.000 lei.​

La competițiile regionale și balcanice, premiile sunt de 10.000 lei pentru punctaj maxim, 7.500 lei pentru medalie de aur, 6.000 lei pentru medalie de argint, 5.000 lei pentru medalie de bronz și 3.000 lei pentru mențiune.​

Profesorii care i-au pregătit pe olimpici primesc un stimulent financiar egal cu cel mai mare premiu acordat elevului lor, iar în cazul mai multor profesori, suma se împarte în mod egal.​

Unitățile de învățământ vor primi câte un premiu pentru fiecare elev premiat, care va fi folosit pentru dotări în sprijinul calității procesului de învățământ.​

Recunoașterea excelenței

Ministerul subliniază că, în pofida măsurilor de austeritate bugetară, premierile olimpicilor internaționali rămân o prioritate, demonstrând recunoașterea excelenței și dedicării elevilor și profesorilor români.

Totalul premiilor acordate va fi de peste 3,9 milioane de lei, iar evenimentul va recompensa 157 de elevi și 179 de profesori pentru 206 de medalii, premii și mențiuni obținute la 35 de concursuri internaționale., notează spynews.ro.

Această inițiativă transmite un mesaj puternic de susținere pentru educație și talent, recompensând eforturile care aduc recunoaștere internațională României.