Gest emoționant de Ziua Culturii Naționale: elevii unui liceu din Harghita și-au lansat propria carte de povești, cu sprijinul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Volumul, realizat în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, reunește povești și ilustrații create de elevi și este destinat copiilor mai mici, din clasele primare. Este rezultatul unui proiect început în 2025, la inițiativa profesoarei de limba română Andreea Tidor, care i-a provocat pe tinerii din clasele de liceu să scrie pentru cei mai mici.

Rezultatul este o carte plină de culoare, fantezie și emoție, cu eroi inventați de adolescenți care și-au redescoperit copilăria printre rânduri.

„Biblioteca Fermecată” a fost lansată chiar de Ziua Culturii Naționale, în cadrul unui eveniment dedicat literaturii române. Elevii au pregătit un moment artistic despre Mihai Eminescu și Ion Creangă, iar la final, profesoara le-a oferit câte un exemplar din carte, fără ca aceștia să știe că volumul fusese deja tipărit. Reacțiile au fost de bucurie sinceră: zâmbete, aplauze și câteva lacrimi.

După lansare, elevii au susținut un recital de poezii de Mihai Eminescu, recitate în mai multe limbi, un omagiu adus poetului național, dar și o dovadă că literatura românească are loc în orice spațiu multicultural.

Liceul „Marin Preda” din Odorheiu Secuiesc este o instituție cu tradiție, recunoscută pentru implicarea sa în proiecte educaționale și culturale. Numele său evocă figura marelui scriitor român care a petrecut o parte din tinerețe în această regiune și care a scris despre oameni, rădăcini și limba română cu o sinceritate rară.

Pentru profesoara Andreea Tidor, proiectul „Biblioteca Fermecată” a fost mai mult decât un exercițiu școlar. A fost o modalitate de a le arăta elevilor că literatura nu înseamnă doar texte din manuale, ci o formă de a-ți exprima lumea. Fiecare poveste din carte poartă amprenta personală a tinerilor autori, de la umor la emoție, de la curaj la visare.

Evenimentul s-a încheiat cu o promisiune: exemplarele volumului vor ajunge la bibliotecile școlilor primare din județ, ca dar de Ziua Culturii Naționale.

Tot pe 15 ianuarie, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României marchează Ziua Culturii prin difuzarea spectacolului „Eminescu, ziditorul limbii române”, de la ora 18:00, pe canalul oficial de YouTube și pe pagina de Facebook. Spectacolul aduce în prim-plan viața și creația poetului național într-o formă scenică modernă, cu actori ai Teatrului Național și ai Teatrului Excelsior.

„Eminescu, ziditorul limbii române” este o invitație la redescoperirea valorilor care ne leagă: limba, cultura, identitatea.

Într-o zi în care România își sărbătorește cultura, elevii din Harghita au demonstrat că spiritul ei trăiește în continuare. O carte scrisă de adolescenți pentru copii devine, astfel, cel mai sincer mod de a spune „La mulți ani, cultură română!”.