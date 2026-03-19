Girafa de la Antipa și LEGO îi învață pe copii să iubească animalele

Lecția despre animale este „predată” de girafa de la Muzeul Antipa să de noul ei prieten de la LEGO România, prin parteneriatul dedicat celebrării prieteniei și creativității în rândul copiilor. Inițiativa este susținută de rezultatele unui studiu recent care analizează rolul prieteniei în viața copiilor și modul în care aceștia construiesc conexiuni emoționale cu animalele sau cu jucăriile preferate. Potrivit studiului realizat de Grupul LEGO, 40% dintre copii spun că animalele de companie îi ajută să fie mai responsabili, iar 33% dintre copii caută confort alături de animalele de companie atunci când se simt triști sau îngrijorați.

Celebra girafă a muzeului are un nou prieten construit din piese LEGO, într-o experiență menită să inspire imaginația și spiritul de explorare al celor mici. Prietena girafei de la Muzeul Antipa a fost construită din 80.000 de piese LEGO, în 3 zile, având o greutate de 115 kg.

Muzeul Antipa este nu doar un muzeu, ci mai ales un spațiu al descoperirii și al creativității. Până pe 19 aprilie, vizitatorii muzeului vor putea descoperi o serie de animale construite integral din piese LEGO, printre care un urs panda, o lamă sau un tigru. Copiii sunt invitați să participe la un treasure hunt organizat în spațiile muzeului, unde vor putea explora expozițiile și vor avea șansa de a câștiga premii tematice. Experiența este completată de activități „make & take”, în cadrul cărora cei mici pot construi „BFF-ul” girafei.

Prin această inițiativă, LEGO România și Muzeul Antipa invită copiii și familiile lor să descopere puterea prieteniei și a creativității, într-o experiență care aduce împreună joaca, imaginația și explorarea. Sesiunile de „make & take” vor avea loc în intervalul orar 11:00 – 19:00, în zilele 21-22 și 28-29 martie, iar „treasure hunt-ul” până pe 31 martie, în limita premiilor disponibile.

Grupul LEGO a intrat în acest parteneriat pornind de la rolul jocului în construirea acestor conexiuni. „În Grupul LEGO credem că joaca este unul dintre cele mai puternice moduri prin care copiii își dezvoltă creativitatea și construiesc legături autentice. Ne-am dorit să îi oferim faimoasei girafe de la Muzeul Antipa un prieten la fel de special ca ea și să arătăm că, prin imaginație și piese LEGO, orice copil își poate crea propriul BFF pentru aventuri fără limite”, a explicat Agnieszka Poremska-Ledzion, General Manager LEGO România, Israel, Bulgaria și Moldova.

Grupul LEGO a fost fondat în Billund, Danemarca, în anul 1932, de către Ole Kirk Kristiansen, numele companiei fiind derivat din cele două cuvinte daneze „LEg GOdt”, care înseamnă „Joacă-te bine”. Astăzi, Grupul LEGO este o companie de familie, cu sediul central în Billund. Produsele sale sunt vândute în prezent în peste 120 de țări din întreaga lume.

Jucăriile și animalele sunt parteneri de discuții

La baza acestui parteneriat stă și un studiu sociologic despre percepția copiilor. Întrebați ce superputere ar trebui să aibă animăluțul lor preferat de companie, 43% dintre copii au ales abilitatea de a vorbi. Studiul - realizat pe un eșantion de 1.000 de copii din România, cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, a fost comandat de Grupul LEGO și desfășurat de One Poll în perioada 11 – 23 decembrie 2025 - evidențiază și impactul animăluțelor de jucărie asupra imaginației: 27% dintre copii spun că animăluțele de pluș i-au inspirat să deseneze, să scrie sau să construiască ceva nou.

Psihologii au constatat că prietenia cu animalele are un rol foarte important în dezvoltarea emoțională a copilului. „Pentru copii, atât animăluțul de pluș, cât și animalul de companie pot susține dezvoltarea psiho-emoțională în moduri complementare. Animăluțul de pluș poate funcționa ca obiect de tranziție, oferind siguranță, confort și un sprijin simbolic în momente de teamă, tristețe sau dor. Animalul de companie îl introduce pe copil într-o legătură vie cu natura și cu lumea necuvântătoarelor, prin care învață prietenia, loialitatea, grija față de celălalt și responsabilitatea. Totodată, această relație îl învață o formă sănătoasă de raportare la celălalt, bazată pe respect, colaborare și atenție la nevoile lui”, explică Mirona Păun, psiholog clinician și psihoterapeut.

Animalele de companie reduc stresul, anxietatea și singurătatea

Specialista mai spune că studiile științifice au arătat că animalele de companie pot reduce stresul, anxietatea și singurătatea, pot crește sentimentul de siguranță și stima de sine și pot susține empatia, integrarea socială, atenția și învățarea. „Dincolo de toate acestea, există și o dimensiune profund umană a acestei legături: copilul simte că face parte dintr-o lume mai mare decât el, că poate iubi, îngriji și fi conectat chiar și dincolo de cuvinte. Această experiență îi hrănește sensibilitatea, compasiunea și sentimentul de apartenență. O ființă necuvântătoare poate deveni pentru el un protector și un ghid în înțelegerea unor adevăruri simple, dar esențiale, despre viață, relații și lumea înconjurătoare”, a mai explicat psihologul.

Un muzeu „viu”, cu tradiție și inovație

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” este unul dintre cele mai importante din România și Europa de Est, fondat pe 3 noiembrie 1834, la inițiativa Marelui Ban Mihalache Ghica, care a donat colecții valoroase de monede, fosile, animale și opere de artă. În prezent, muzeul deţine un patrimoniu științific de circa 2 milioane de exemplare, grupate în colecții zoologice, geologice, paleontologice dar şi de anatomie comparată, antropologie şi etnografie.

Cu o medie de peste 500.000 de vizitatori anual, muzeul se numără printre cele mai vizitate instituții culturale din România. Actualul sediu din Șos. Kiseleff nr. 1 a fost proiectat de Dr. Grigore Antipa, director între 1893 și 1944, care a modernizat expunerile și a introdus primele diorame biogeografice din lume. Cu o combinație de tradiție și inovație, muzeul oferă o experiență captivantă și inspirațională despre diversitatea vieții pe Pământ.

Directorul muzeului-gazdă își amintește experiențele cu propriul său copil care era foarte atașat de jucării, dezvoltându-și creativitatea. „Când copilul meu era mic, construia ore întregi cu piese LEGO și, ca mulți copii, avea și un animăluț de pluș fără de care nu pleca nicăieri. Îi spunea simplu «dudu», după expresia franțuzească «mon doudou». Pentru copii, astfel de prieteni, fie că sunt construiți din piese, fie că sunt din pluș sau din lumea vie, sunt foarte reali și foarte importanți. De aceea ne bucură acest parteneriat cu LEGO România: muzeul devine un loc unde imaginația întâlnește natura, iar copiii pot descoperi lumea animalelor alături de prietenii lor.”, spune Dr. Luis Ovidiu Popa, Director General al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

