Ministerul Educației schimbă regulile: cum se fac înscrierile la grădiniță în 2026

Calendar oficial 2026–2027: Înscrierea la creșă și grădiniță începe în mai. Ce trebuie să știe părinții
Ministerul Educației a publicat calendarul oficial pentru înscrierea copiilor la creșă și grădiniță în anul școlar 2026–2027, iar regulile aduc clarificări importante pentru părinți. Procedura nu funcționează pe principiul „primul venit, primul servit”, iar criteriile de selecție sunt bine stabilite. Iată toate datele esențiale și etapele de care trebuie să ții cont.
Cine poate fi înscris la creșă și grădiniță
Potrivit Ministerului Educației, înscrierile se fac în funcție de vârsta copilului și de locurile disponibile după etapa de reînscrieri:
- Creșă (antepreșcolar): copii între 3 luni și 3 ani
- Grădiniță (preșcolar): copii între 3 și 6 ani
Un aspect esențial este că grupa mijlocie și grupa mare sunt obligatorii, astfel că copiii de 4 și 5 ani vor avea prioritate la înscriere.
Părinții pot completa în cererea-tip trei opțiuni, în ordinea preferințelor, însă documentul se depune la unitatea aleasă ca primă opțiune.
Regula importantă: nu contează ordinea înscrierii
Ministerul subliniază clar: numărul de înregistrare sau momentul depunerii cererii NU reprezintă un avantaj.
Selecția copiilor se face exclusiv pe baza criteriilor generale și specifice, stabilite în metodologie.
Etapa de reînscrieri: 18 – 22 mai 2026
Prima etapă este dedicată copiilor care frecventează deja o creșă sau grădiniță.
Perioadă: 18 – 22 mai
Părinții trebuie să depună o cerere pentru a confirma continuarea frecventării
22 mai: se afișează rezultatele și numărul de locuri rămase libere
Doar după această etapă se știe câte locuri sunt disponibile pentru noii înscriși.
Etapa I de înscrieri: 25 mai – 18 iunie 2026
Aceasta este prima rundă pentru copiii care nu sunt deja înscriși.
Calendar detaliat:
25 – 29 mai: depunerea cererilor
2 – 8 iunie: procesare cereri – prima opțiune
9 – 12 iunie: procesare cereri – a doua opțiune
15 – 17 iunie: procesare cereri – a treia opțiune
18 iunie: afișarea rezultatelor și locurilor libere
În această etapă, șansele cele mai mari le au copiii care îndeplinesc criteriile prioritare.
Etapa a II-a de înscrieri: 22 iunie – 9 iulie 2026
Pentru locurile rămase disponibile după prima etapă.
Calendar:
22 – 26 iunie: depunere cereri noi
29 iunie – 1 iulie: prima opțiune
2 – 6 iulie: a doua opțiune
7 – 8 iulie: a treia opțiune
9 iulie: afișarea rezultatelor finale și a locurilor libere
Etapa de ajustări: 17 – 27 august 2026
Ultima șansă pentru părinții care nu au reușit înscrierea în etapele anterioare.
Cine poate fi înscris în această etapă:
- copii nerepartizați anterior
- copii de 4 și 5 ani (prioritate)
- copii respinși la clasa pregătitoare
- copii de peste 2 ani pentru grupa mică
Cererile se depun la Inspectoratul Școlar.
28 august: afișarea rezultatelor finale
Ce trebuie să știe părinții înainte de înscriere
- Poți alege maximum 3 opțiuni
- Dosarul se depune la prima opțiune aleasă
- Nu contează cât de repede depui cererea
- Prioritate au copiii din grupele obligatorii
- Locurile disponibile depind de reînscrieri