Ministerul Educației schimbă regulile: cum se fac înscrierile la grădiniță în 2026

Calendar oficial 2026–2027: Înscrierea la creșă și grădiniță începe în mai. Ce trebuie să știe părinții

Ministerul Educației a publicat calendarul oficial pentru înscrierea copiilor la creșă și grădiniță în anul școlar 2026–2027, iar regulile aduc clarificări importante pentru părinți. Procedura nu funcționează pe principiul „primul venit, primul servit”, iar criteriile de selecție sunt bine stabilite. Iată toate datele esențiale și etapele de care trebuie să ții cont.

Cine poate fi înscris la creșă și grădiniță

Potrivit Ministerului Educației, înscrierile se fac în funcție de vârsta copilului și de locurile disponibile după etapa de reînscrieri:

Creșă (antepreșcolar): copii între 3 luni și 3 ani

Grădiniță (preșcolar): copii între 3 și 6 ani

Un aspect esențial este că grupa mijlocie și grupa mare sunt obligatorii, astfel că copiii de 4 și 5 ani vor avea prioritate la înscriere.

Părinții pot completa în cererea-tip trei opțiuni, în ordinea preferințelor, însă documentul se depune la unitatea aleasă ca primă opțiune.

Regula importantă: nu contează ordinea înscrierii

Ministerul subliniază clar: numărul de înregistrare sau momentul depunerii cererii NU reprezintă un avantaj.

Selecția copiilor se face exclusiv pe baza criteriilor generale și specifice, stabilite în metodologie.

Etapa de reînscrieri: 18 – 22 mai 2026

Prima etapă este dedicată copiilor care frecventează deja o creșă sau grădiniță.

Perioadă: 18 – 22 mai

Părinții trebuie să depună o cerere pentru a confirma continuarea frecventării

22 mai: se afișează rezultatele și numărul de locuri rămase libere

Doar după această etapă se știe câte locuri sunt disponibile pentru noii înscriși.

Etapa I de înscrieri: 25 mai – 18 iunie 2026

Aceasta este prima rundă pentru copiii care nu sunt deja înscriși.

Calendar detaliat:

25 – 29 mai: depunerea cererilor

2 – 8 iunie: procesare cereri – prima opțiune

9 – 12 iunie: procesare cereri – a doua opțiune

15 – 17 iunie: procesare cereri – a treia opțiune

18 iunie: afișarea rezultatelor și locurilor libere

În această etapă, șansele cele mai mari le au copiii care îndeplinesc criteriile prioritare.

Etapa a II-a de înscrieri: 22 iunie – 9 iulie 2026

Pentru locurile rămase disponibile după prima etapă.

Calendar:

22 – 26 iunie: depunere cereri noi

29 iunie – 1 iulie: prima opțiune

2 – 6 iulie: a doua opțiune

7 – 8 iulie: a treia opțiune

9 iulie: afișarea rezultatelor finale și a locurilor libere

Etapa de ajustări: 17 – 27 august 2026

Ultima șansă pentru părinții care nu au reușit înscrierea în etapele anterioare.

Cine poate fi înscris în această etapă:

copii nerepartizați anterior

copii de 4 și 5 ani (prioritate)

copii respinși la clasa pregătitoare

copii de peste 2 ani pentru grupa mică

Cererile se depun la Inspectoratul Școlar.

28 august: afișarea rezultatelor finale

Ce trebuie să știe părinții înainte de înscriere