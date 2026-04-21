Înscrieri la creșă și grădiniță 2026–2027: Calendarul complet, cu toate etapele și datele-cheie

Procesul se desfășoară în mai multe etape, din luna mai până la finalul lunii august, iar părinții trebuie să țină cont că „înscrierea nu se face pe principiul «primul venit, primul servit»”, a transmis instituția.

Prima etapă este dedicată copiilor care frecventează deja creșa sau grădinița. Între 18 și 22 mai 2026, părinții trebuie să confirme dacă cei mici vor rămâne înscriși și în anul școlar următor, printr-o cerere scrisă. Tot în 22 mai 2026 vor fi afișate rezultatele și numărul de locuri rămase libere pentru înscrierile noi.

Ministerul precizează că locurile disponibile pentru înscriere sunt cele rămase libere după această etapă.

Prima etapă de înscriere, destinată copiilor care nu sunt deja la creșă sau grădiniță, se desfășoară între 25 mai și 18 iunie 2026. Părinții pot completa o cerere în care trec trei opțiuni, în ordinea preferințelor, documentul fiind depus la unitatea aleasă ca primă opțiune.

Calendarul acestei etape este împărțit astfel:

• 25–29 mai: colectarea cererilor

• 2–8 iunie: procesarea cererilor – prima opțiune

• 9–12 iunie: procesarea cererilor – a doua opțiune

• 15–17 iunie: procesarea cererilor – a treia opțiune

Rezultatele și locurile rămase libere vor fi afișate pe 18 iunie 2026.

A doua etapă are loc între 22 iunie și 9 iulie 2026 și vizează ocuparea locurilor rămase libere după prima etapă.

Calendarul este similar:

• 22–26 iunie: colectare cereri

• 29 iunie – 1 iulie: procesare prima opțiune

• 2–6 iulie: procesare a doua opțiune

• 7–8 iulie: procesare a treia opțiune

Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie 2026.

Ultima etapă se desfășoară între 17 și 27 august 2026 și este dedicată copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape.

În această fază pot fi înscriși:

• copiii nerepartizați, prioritate având cei de 4 și 5 ani

• copiii respinși la clasa pregătitoare din cauza unui aviz negativ

• copiii de peste 2 ani pentru grupa mică de grădiniță

Rezultatele finale și locurile rămase vor fi afișate pe 28 august 2026.

Potrivit ministerului, la creșă pot fi înscriși copii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță, cei cu vârste între 3 și 6 ani. Instituția reamintește că grupa mijlocie și grupa mare sunt obligatorii, iar înscrierea va acorda prioritate copiilor de 4 și 5 ani.

De asemenea, părinții trebuie să țină cont că „ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii nu constituie un criteriu”, repartizarea fiind făcută în funcție de criteriile generale și specifice prevăzute în metodologie.

Ministerul Educației a anunțat că va publica în perioada următoare și un ghid detaliat, în format întrebări și răspunsuri, pentru a clarifica procedura de înscriere.

(sursa: Mediafax)