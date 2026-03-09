Lavinia Șandru aduce Academia Da Vinci la Saga Chocolate: Ateliere pentru copii, părinți și bunici

Atelierele vor avea loc la Biblioteca Națională a României și vor include exerciții de comunicare, dicție, creativitate și dezvoltare personală, într-un format interactiv care îi încurajează pe cei mici să își descopere vocea, să capete încredere în ei și să îndrăznească să se exprime.

Workshop-urile sunt gândite pentru întreaga familie, astfel încât părinții și bunicii să poată participa alături de copii la activități care stimulează dialogul, imaginația și curajul de a vorbi în public.

Programul întâlnirilor:

• Vineri – ora 17:00

• Sâmbătă – ora 14:30

• Duminică – ora 14:30

Academia Da Vinci este un program educațional multidisciplinar realizat în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Universitatea Ecologică din București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Mastercard și Phoenicia Hotels & Resorts.

Prin prezența la Saga Chocolate, Academia Da Vinci își propune să aducă educația mai aproape de public și să transforme festivalul într-un spațiu unde copiii descoperă curajul de a vorbi, de a crea și de a deveni cea mai bună versiune a lor.