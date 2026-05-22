Lukașenko neagă că vrea război cu Ucraina: Nu avem nicio intenție!

"Referitor la declaraţiile lor (ale ucrainenilor) privind posibila intrare a Belarusului în război, vă spun pur şi simplu că ne vom implica doar într-un singur caz: dacă se comite o agresiune împotriva teritoriului nostru", a afirmat Lukaşenko, citat de agenţia de stat Belta.



El a adăugat că Minskul "nu are nicio intenţie să intre în războiul din Ucraina" şi a afirmat că "nu este nevoie de aşa ceva".



Lukaşenko - care supervizează joi împreună cu preşedintele rus, Vladimir Putin - prin videoconferinţă - primele exerciţii comune cu utilizarea armamentului nuclear tactico-strategic - a afirmat că este dispus să se întâlnească în orice moment cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre relaţiile bilaterale.



"Sunt dispus să mă întâlnesc cu el oriunde - în Ucraina, în Belarus - şi să discutăm despre problemele din relaţiile bilaterale", a afirmat el.



Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat joi desfăşurarea unor operaţiuni comune "fără precedent" împreună cu armata ucraineană la frontiera cu Belarus, axate pe sporirea supravegherii în zonă pentru a intercepta posibile infiltrări de grupuri de spioni şi sabotori din ţara vecină, care, după cum a declarat recent preşedintele Volodimir Zelenski, este supusă presiunilor din partea Moscovei în ideea de a o atrage în războiul în Ucraina

Citește pe Antena3.ro O mireasă a murit în India. Cazul este atât de ciudat încât a provocat o isterie generală în țară