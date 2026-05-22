Crescătorii români de porci sunt în pragul colapsului și cer măsuri de urgență de la Guvern

Potrivit unui comunicat al organizaţiei remis AGERPRES, reprezentanţii asociaţiei apreciază declaraţiile şi iniţiativele prezentate de viceprim-ministrul şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, în cadrul conferinţei de presă din 20 mai, considerând că autorităţile acordă o atenţie mai mare problemelor cu care se confruntă sectorul creşterii porcinelor.



Numeroase exploataţii comerciale funcţionează în prezent sub costurile de producţie, pe fondul presiunii importurilor, al lipsei de predictibilitate şi al efectelor generate de pesta porcină africană, precizează sursa citată.



Conform datelor prezentate de APCPR, în săptămâna 18 din acest an (27 aprilie - 3 mai), preţul mediu de comercializare pentru porcii proveniţi din fermele româneşti era cu 9,39% mai mic faţă de acum patru săptămâni şi cu 20,53% sub nivelul din perioada similară a anului trecut.



Totodată, în săptămâna 20 (11-15 mai 2026), România a înregistrat al doilea cel mai scăzut preţ mediu din Uniunea Europeană pentru porcii destinaţi abatorizării.



"Apreciem deschiderea pentru dialog şi ne exprimăm speranţa că aceste semnale vor fi urmate de măsuri eficiente, predictibile şi sustenabile, capabile să ofere fermierilor stabilitatea necesară pentru continuarea activităţii şi dezvoltarea fermelor din România", a declarat preşedintele APCPR, Adrian Balaban, citat în comunicat.



APCPR subliniază că sectorul porcin are un rol strategic în asigurarea securităţii alimentare a României şi solicită politici publice care să susţină producţia autohtonă şi investiţiile în fermele din ţară. AGERPRES

