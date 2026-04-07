Marius Andruh, noul Președinte al Academiei Române. Povestea de la satul natal la vârful științei românești!

Noul Președinte al Academiei Române

Academicianul Marius Andruh a fost ales marți noul președinte al Academiei Române, obținând 84 de voturi „pentru” din 157 exprimate în turul al doilea de scrutin. El îl înlocuiește pe Ioan-Aurel Pop, care nu a mai candidat pentru nicio funcție de conducere. Mandatul său începe după 15 zile de la scrutin, adică pe 22 aprilie 2026.

Candidații în Cursa pentru Președinție

Vicepreședinții Marius Andruh și Mircea Dumitru s-au confruntat în alegeri, fiecare având 10 minute pentru a-și prezenta planul managerial. Scrutinul, organizat conform Statutului Academiei o dată la patru ani în prima săptămână din aprilie, cerea două treimi din voturi în primul tur sau majoritate simplă în al doilea. Urmează alegerile pentru vicepreședinți și secretar general pe 29 aprilie.

Biografia lui Marius Andruh

Născut pe 15 iulie 1954 în Smeeni, județul Buzău, într-o familie de profesori, Marius Andruh a absolvit ca șef de promoție Liceul „B.P. Hașdeu” din Buzău în 1973 și Facultatea de Chimie a Universității din București în 1979. A obținut doctoratul în 1988 sub coordonarea acad. Maria Brezeanu, urmat de stagii postdoctorale la Paris și Göttingen ca bursier Alexander von Humboldt.



După un stagiu de trei ani la IPRS Băneasa (1979 - 1982), s-a transferat la Institutul de Chimie Fizică din București.



Din 1984 este cadru didactic în Catedra de chimie anorganică a Facultății de Chimie, Universitatea din București, profesor titular începând cu anul 1996 și profesor emerit din anul 2019.



În perioada 2003 - 2019 a fost șef de catedră.



De asemenea, din anul 2021 este directorul Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară 'C. D. Nenițescu' al Academiei Române.



Între anii 1994 și 1996 a fost profesor asociat la Universite du Quebec Montreal. A colaborat cu universități din Europa și America de Sud în calitate de visiting professor: Universitatea din Bordeaux și Institut Universitaire de France (1998), Universitatea din Gottingen (2001), Universitatea din Brno (2001), Universitatea din Angers (2003, 2004, 2009), Universitatea 'Pierre et Marie Curie' din Paris (2005), Universitatea din Jena (2006), Universitatea din Manchester (2006), Universitatea 'Paul Sabatier' Toulouse (2007), Universitatea 'Louis Pasteur' din Strasbourg (2007, 2009), Universitatea din Valencia (2010), Unversidade Federal Fluminense Niteroi/Rio de Janeiro (2012, 2013, 2014), Universitatea din Bordeaux (Centre de Recherche 'Paul Pascal' 2014).



În prezent este președinte al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Chimie și coordonator al lotului olimpic.



A fost ales vicepreședinte al Academiei Române în anul 2022.



Direcțiile sale de cercetare sunt chimie metalosupramoleculară, inginerie cristalină, magnetism molecular, combinații complexe, heteropolinucleare, sisteme moleculare și supramoleculare cu trei purtători de spin diferiți și materiale moleculare luminescente.

Agerpres