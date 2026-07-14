Nu știi încă la ce facultate să dai? Ghidul care te ajută să iei cea mai bună decizie

Unii oscilează între două domenii, alții se înscriu acolo unde intră mai ușor, iar mulți aleg facultatea pe care le-o recomandă părinții sau prietenii. Specialiștii spun însă că decizia nu ar trebui luată în grabă și nici doar în funcție de medii sau de renumele unei universități.

„Ce facultate să aleg?” este una dintre cele mai căutate întrebări pe Google în această perioadă. Și nu întâmplător. Alegerea unei facultăți poate influența nu doar primii ani de după liceu, ci și direcția unei cariere.

Dacă încă nu ești hotărât, nu înseamnă că ai rămas în urmă. Înseamnă doar că trebuie să îți pui câteva întrebări înainte de a completa dosarul de admitere.

Nu începe cu facultatea. Începe cu tine

Mulți elevi fac aceeași greșeală: caută direct clasamente și medii de admitere.

Întrebarea corectă nu este „care este cea mai bună facultate?”, ci „în ce fel de viață mă văd peste cinci sau zece ani?”

Nu trebuie să ai un plan perfect. Dar încearcă să răspunzi sincer la câteva întrebări:

Îți place să lucrezi cu oamenii sau preferi să lucrezi singur? Te atrag cifrele, limbile străine, tehnologia sau creativitatea? Ai prefera un job de birou sau unul în care călătorești mult? Îți dorești stabilitate sau ești dispus să îți asumi riscuri pentru o carieră care te pasionează?

De multe ori, răspunsurile la aceste întrebări spun mai mult decât media de la Bac.

Nu alege facultatea doar pentru că „se câștigă bine”

În fiecare an există facultăți care devin „la modă”. Astăzi poate fi IT, mâine inteligența artificială sau securitatea cibernetică. Problema este că piața muncii se schimbă mult mai repede decât durează facultatea. Dacă alegi un domeniu exclusiv pentru salariu, există riscul ca peste patru ani piața să arate complet diferit.

Specialiștii în orientare profesională recomandă să cauți intersecția dintre trei lucruri:

ceea ce îți place;

ceea ce faci bine;

ceea ce are căutare pe piața muncii.

Acolo apar cele mai bune șanse pentru o carieră de succes.

Nu te lăsa influențat de alegerea prietenilor

Este una dintre cele mai frecvente greșeli. Mulți elevi merg la aceeași facultate doar pentru că acolo se înscriu și colegii lor. Peste un an, fiecare își va face însă propriul cerc de prieteni, iar decizia luată doar din dorința de a nu rămâne singur poate deveni o povară. Facultatea este unul dintre primele momente în care îți construiești propriul drum. Gândește-te și la viața de după absolvire

Înainte de a lua o decizie, încearcă să afli:

cât de ușor își găsesc absolvenții un loc de muncă;

dacă facultatea oferă stagii de practică;

ce parteneriate are cu firme sau instituții;

dacă există oportunități de studiu în străinătate prin Erasmus;

ce spun absolvenții despre experiența lor.

Uneori, aceste informații sunt mai importante decât prestigiul universității.

Nu ignora costurile

Dacă alegi să studiezi într-un alt oraș, calculele nu se opresc la taxa de școlarizare.

Trebuie să iei în calcul și:

chiria;

căminul;

transportul;

mesele;

materialele de studiu;

cheltuielile zilnice.

O facultate aparent mai ieftină poate deveni mai costisitoare decât una cu taxă, dacă presupune mutarea într-un oraș foarte scump.

Este în regulă dacă nu ai răspuns la toate întrebările. Există presiunea că, la 18 sau 19 ani, trebuie să știi exact ce vei face toată viața.

Realitatea este alta. Foarte mulți oameni lucrează astăzi în domenii complet diferite de cele pe care le-au studiat în facultate.

Diploma rămâne importantă, însă cariera se construiește din experiență, cursuri suplimentare, practică și adaptare.

Nu te gândi doar la următorii patru ani. Întreabă-te unde te poate duce facultatea pe care o alegi.

Poți continua cu un master?

Poți lucra în străinătate?

Poți schimba domeniul dacă îți descoperi alte pasiuni?

O facultate bună nu îți oferă doar un loc în amfiteatru, ci cât mai multe opțiuni pentru viitor.

Cinci întrebări pe care să ți le pui înainte de a depune dosarul

Înainte de a lua decizia finală, încearcă să răspunzi sincer la aceste întrebări:

M-aș vedea lucrând în acest domeniu și peste zece ani? Facultatea mă pregătește pentru meserii care vor exista și peste câțiva ani? Aleg pentru că îmi place sau doar pentru că este o alegere populară? Îmi permit costurile pe care le implică studiile? Dacă aș lua decizia doar eu, fără influența părinților sau a prietenilor, aș alege tot această facultate?

Alegerea perfectă nu există

Poate cel mai important lucru pe care trebuie să îl știe un absolvent este că nu există facultatea perfectă și nici decizia perfectă.

Este însă o alegere făcută informat. Cu cât înțelegi mai bine ce îți dorești, ce te motivează și ce oportunități îți oferă fiecare domeniu, cu atât cresc șansele ca peste câțiva ani să nu spui: „Am ales facultatea greșită.”