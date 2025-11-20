O problemă de clasa a IV-a a stârnit controverse pe rețelele sociale

Formularea ambiguă a dat de furcă adulților, care și-au exprimat nemulțumirea pe platforma Reddit.

Enunțul problemei și controversele

„Pe o tablă, Adina a scris 3 + 4 + 5 + 6 + ... + 89. Tudor alege două numere la întâmplare, le șterge și scrie un număr egal cu suma celor două numere micșorată cu 2. Adina alege alte două numere, le șterge și scrie suma lor micșorată cu 2. Ce număr va fi scris ultimul pe tablă?”, se arată în enunț.

Printre comentarii s-au remarcat atât critici la adresa formulării, considerată prea complicată pentru nivelul clasei a IV-a. Totodată, au fost exprimate și critici privind dificultatea nejustificată a exercițiului.

„Ca adult care a făcut școala de m-am săturat, am reale dificultăți în a înțelege chiar și enunțul problemei. Și au pretenții de la un copil de clasa a IV-a să o rezolve. Între timp, școala în Occident este mult mai relaxată și făcută mai pe nivelul elevilor, de aia noi suntem miezul planetei și occidentalii sunt vai de ei”, a scris autorul postării.

Rezolvarea problemei

„Din câte îmi dau seama, e vorba de un joc în care, pe rând, cei doi înlocuiesc două numere la întâmplare cu suma lor minus 2, iar jocul se termină când rămâne un singur număr. Practic, tu trebuie să calculezi suma inițială și să scazi din ea 2 numărul de pași. Ai 87 de numere, vei face 86 de pași până rămâne un singur număr. Suma inițială e n(n+1)/2 - 3, deci 4002. Scazi 862 și obții 3830. E un pic ambiguu enunțul, dar probabil asta e rezolvarea, dincolo de formulare, problema e facilă”, a scris un utilizator.

Însă alții nu au fost de acord cu această rezolvare, potrivit stiripesurse.ro.

Discuțiile reflectă lipsa unei educații clare și accesibile în domeniul matematicii pentru copii.