Profesorii amenință cu boicotul simulărilor pentru examenele naționale

Simulările pentru examenele naționale din 2026 ar putea să fie boicotate, după ce majoritatea profesorior (consultați prin referendum sindical) s-ar fi pronunțat pentru neparticipare, anunță Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, preluat de edupedu.ro.

Marius Nistor spune că majoritatea covârșitoare a profesorilor s-a exprimat pentru un boicot, fie prin neparticopare, fie prin declanșarea unei greve în perioada simulărilor.

„Majoritatea înclină către neparticipare. Oricum, atât greva, cât și neparticiparea ne conduc către același lucru, adică boicotarea simulărilor.

Urmează ca mâine să fie data finală la care vom prezenta rezultate foarte clare, dar din ceea ce avem centralizat până acum există o majoritate care înclină către boicotare”, a spus Marius Nistor pentru publicația citată.

Referendumul privind posibile forme de protest a fost trimis în școli de către sindicatele din educație.

Profesorilor li s-a propus să opteze între două variante: neparticiparea la simulările examenelor naționale sau organizarea unei greve în perioada în care acestea se desfășoară.

Primele rezultate locale arată un sprijin consistent pentru această formă de protest.

De exemplu, într-un sondaj realizat de un sindicat din județul Iași, aproape 80% dintre profesorii consultați au declarat că nu vor participa la simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2026.

Liderul Federației „Spiru Haret” a susținut că asupra cadrelor didactice ar exista presiuni din partea autorităților pentru a participa la organizarea simulărilor.

El le-a cerut profesorilor să nu cedeze acestor presiuni și să respecte deciziile exprimate în cadrul referendumului sindical.

„Am transmis colegilor din unitățile școlare să nu cedeze presiunilor care sunt exercitate de minister, prin inspectoratele școlare și câteodată chiar prin conducerile unităților de învățământ. Sunt solicitări prin care se încearcă obligarea colegilor să participe la simulări, în pofida semnăturilor date pe referendum”, a spus Nistor.

