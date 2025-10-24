Se caută profesori pentru a preda în spitale, cu sau fără titularizare

Ministerul Educației a anunțat deschiderea apelului de înscriere în Corpul național al profesorilor pentru „Școala din spital”, un program care le oferă copiilor internați în unități medicale dreptul la educație și continuitate în învățare, chiar și în perioadele dificile. Prin acest program național vor fi ajutați să-și continue studiile copiii care au nevoie de perioade lungi de spitalizare, astfel încât să nu ajungă în situația de a repeta anii de școală pierduți sau la abandon școlar. Se pot înscrie în acest program cadrele didactice care predau sau doresc să predea în spital, în disciplinele de studiu cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, precum și cele corespunzătoare domeniilor și specializărilor pedagogice - liceal, postliceal sau superior.

Programul „Școala din spital” este implementat pentru prima oară în România, pornind de la un model belgian de încurajare a continuării studiilor pentru copiii și tinerii care suferă de boli cronice sau care au nevoie de tratament în spital, mai mult de patru săptămâni. Ministerul Educației are în vedere circa 1.000 de copii și tineri beneficiari ai acestui program, în fiecare an, dintre care circa 400 sunt minori cu vârste între zero și 18 ani aflați sub tratament oncologic.

Profesorii care vor să predea în acest regim pot proveni din rândul cadrelor didactice care deja predau în școli și licee sau pot fi absolvenți de facultate, cu modul psiho-pedagogic absolvit. Programul va începe efectiv din luna noiembrie, după ce se vor evalua dosarele candidaților. Ideea de la care s-a pornit este aceea de acreditare a unei noi forme de învățământ prin intermediul universităților de Medicină și Farmacie. UMF Iași deja a obținut acreditarea, pentru implementarea acestui program, iar celelalte universități sunt în curs de acreditare.

Ministerul Educației așteaptă înscrierea în program a celor care doresc să predea în spitale, condițiile de plată urmând să fie anunțate ulterior. După înscrierea cadrelor didactice în program, Ministerul Educației va face o evaluare a dosarelor și în urma acesteia se vor acorda calificative - admis sau respins. Dosarul trebuie să includă un CV Europass completat și semnat, precum și documentele solicitate conform fișei de înscriere.

Candidaturile pot fi depuse pe tot parcursul anului, prin e-mail la adresa scoaladinspital@edu.gov.ro. Rezultatele vor fi publicate în termen de maximum 3 luni pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării (edu.ro).

„Școala din spital” le oferă copiilor aflați în spital posibilitatea de a continua procesul educațional, contribuind la menținerea legăturii cu școala, colegii și profesorii lor. Este o inițiativă care aduce empatie, normalitate și speranță acolo unde este cea mai mare nevoie. Detaliile complete despre apel și despre programul „Școala din spital”.

Legislația va suferi unele modificări

Implementarea acestui proiect atrage după sine și de unele modificări legislative, dar până acum au fost stabilite principalele elemente pe care se bazează această nouă formă de învățământ. Rolul spitalului în care se organizează școlarizarea este bine determinat: Spitalul pune la dispoziție spațiile în care se desfășoară procesul didactic, care trebuie să respecte condițiile igienico-sanitare prevăzute în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, spitalul se preocupă de amplasarea spațiului destinat procesului educațional, în secția de pediatrie sau în zona tampon, între secțiile cu paturi și zona administrativă.

Unitățile spitalicești colaborează, prin medici, asistente, infirmiere, cu cadrele didactice, cu psihologii și părinții, pentru a asigura un program educativ care să răspundă atât nevoilor academice, cât și celor de sănătate ale copilului și asigură, pe timpul școlarizării în spital, accesul antepreșcolarilor, al preșcolarilor și al elevilor la toate resursele de reabilitare/recuperare psihointelectuală, medicală și socială, la alte servicii de intervenție specifice/necesare și disponibile în unitate.

Coordonator din cadrul UMF, monitor și inspector

Va exista un coordonator în cadrul universităților de Medicină și Farmacie care va desemna, cu avizul Senatului universitar, un cadru didactic monitor, pentru fiecare punct educațional/unitate sanitară, care are competențele specifice nivelului educațional al beneficiarului și care are obligația de a supraveghea parcursul educațional al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului.

Coordonatorul semnează, împreună cu un cadru didactic monitor, rezultatele școlare obținute de elev, care se trimit unității de învățământ la care este înmatriculat acesta, la ieșirea din spital sau la sfârșitul anului școlar, pentru revenirea în unitatea de învățământ în care este înmatriculat ori pentru încheierea situației școlare și promovarea în anul de studii următor.

Monitorul este cel care va transmite inspectorului școlar desemnat actele necesare alcătuirii dosarului elevului și îl înscrie, pe baza acestuia, în documentele de evidență școlară. De asemenea, cadrul didactic monitor transmite unității de învățământ în care este înmatriculat elevul adeverința de școlarizare în spital, pentru motivarea eventualelor absențe. Tot el solicită la centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională un certificat, dacă elevul are și cerințe educaționale speciale.

Rolul inspectorului școlar desemnat

Pentru a nu mai pune pe drumuri părinții copiilor înscriși în acest program, pentru probleme birocratice, de documente se va ocupa inspectorul școlar desemnat în cadrul proiectului. Inspectorul desemnat preia cazurile de la cadrul didactic monitor și realizează toate demersurile necesare obținerii documentelor pentru întocmirea dosarului și înscrierea elevului în „Școala din spital”.

După externare, actualizează dosarul, pentru a reflecta perioada de școlarizare în spital, și îl transmite către unitatea de învățământ preuniversitar unde este înmatriculat elevul, asigurând astfel continuitatea educațională a acestuia.

Tot inspectorul este cel care va acorda consiliere administrativă, pe toată perioada școlarizării în spital, antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și părinților/reprezentanților legali, cu privire la drepturile educaționale pe care le au. Cu sprijinul cadrului didactic monitor, inspectorul va asigura demersurile necesare pentru înscrierea și participarea elevului care a urmat „Școala din spital” la evaluările și examenele naționale și va acorda sprijin părintelui în realizarea dosarului și a înscrierii elevului la liceu, cu sprijinul cadrului didactic monitor.