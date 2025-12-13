Scandal în Educaţie. Noua programă pentru liceu la Limba şi Literatura Română a stârnit un val de controverse

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Dec 2025   •   15:20
Dezbaterea publică cu privire la noua programă pentru a IX-a, la limba și literatura română, a ajuns la final, după ce a stârnit nenumărate controverse. În timp ce unii au susţinut modificările propuse, alţii le-au criticat dur.

Noile programe de la limba și literatura română de clasa a IX-a mai au o singură zi de dezbatere publică. Elevii vor studia după acestea de anul viitor, iar conținuturile au fost controversate. În loc de o abordate tematică, s-a revenit la una cronologică. Atât elevii, cât și unii profesori și experți au criticat conținuturile propuse de Ministerul Educației.

O altă problema principală a dezbaterii este și faptul că lipsesc viziunile pentru următoarele trei clase de liceu, scrie observatornews.ro

"În plus, programa propusă de Limba și Literatura Română nu ar fi corelată cu cea de la istorie. O altă problemă semnalată este faptul că programa ar fi lipsită de viziune pentru următoarele trei clase de liceu. Cei interesați au putut trimite observații și propuneri, iar săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în baza acestei consultări publice. Practic, elevii care vor intra anul viitor la liceu vor putea studia, cel mai probabil, după programe școlare noi.", a explicat reporterul Observator. 

