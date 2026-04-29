Sindicaliștii furioși pichetează Ministerul Educației: Protest împotriva reduceri cheltuielilor de personal din 2026!

Protest sindicate educație 2026: Reduceri 10% cheltuieli personal Ministerul Educației circulară 26564

Tensiuni maxime în educație! Sute de sindicaliști au pichetat miercuri Ministerul Educației, între orele 12:00-14:00, revoltați de noua circulară care impune reduceri drastice de cheltuieli cu personalul. Federațiile Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și „Spiru Haret” au depus o plângere oficială, cerând revocarea imediată a documentului nr. 26564/17.04.2026.

Totul a început pe 17 aprilie, când Ministerul Educației a trimis o circulară explozivă către inspectoratele școlare și unitățile extrașcolare. Prin ea, se cerea date urgente pentru reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în 2026 față de 2025, în baza OUG nr. 7/2026 și a unei adrese de la Ministerul Dezvoltării. Termenul? 20 aprilie, ora 16:00!

Cine intră în vizorul tăierilor?

Inspectoratele școlare județene

Centrele de excelență

Cluburile sportive școlare

Palatele și cluburile elevilor

Unități de educație extrașcolară

Sindicaliștii ripostează dur: au consultat avocați care susțin că ministerul încalcă legea! Unitățile extrașcolare nu sunt școli propriu-zise, deci nu pot fi incluse în reduceri. Doar inspectoratele, centrele județene de resurse educaționale și casele corpului didactic ar fi eligibile legal. „E o aberație care lovește direct viitorul copiilor noștri!”, precizează liderii FSLI și Spiru Haret.

Sursa foto Victor Stroe - Jurnalul