Reducerea orelor de Istorie în liceu stârnește controverse: Ministrul Educației vs. Profesorii de Istorie

Ministrul Educației, Daniel David, a explicat într-o intervenție la Romanian News Channel că actualul sistem nu funcționează și că este necesară o schimbare radicală.

„Eu cred că situația actuală nu paote fi păstrată. Analfabetismul funcțional, științific. Teoriile pseudo-istorice, copiii din jurul nostru vorbesc prost limba română, habar n-au de geografia țării, toate acestea lucruri ne arată că sistemul de acuma nu funcționează. Avem o oportunitate în acestea 4 sau 5 săptămâni, de aceea eu mă bucur că sunt diverse perspective, diverse păreri, avem o oportunitate să regândim acest sistem, mai ales în zona aspectelor care țin de identitatea națională. Dacă le păstrăm pe toate care sunt acuma, nu văd soluția. Le avem de așa mulți ani și lucrurile funcționează prost. Asta nu înseamna că discuția trebuie să meargă așa cum din păcate a mers pe numrăr de ore și număr de discipline. Eu am și cerut-o în discuția pe care am avut-o public, dar și privată cu specialiștii din zona academică, din zona aspectelor care țin de identiatea națională să vină un model astfel încât să scapăm din situația catastrofală în care ne aflăm acuma sub aspectul acestui analfabetism de diverse forme, inclusiv culturale și daca venim cu astfel de model evident că și numărul de discipline și numărul de ore pot să meargă într-o direcție crescătoare, dar întâi trebuie să vedem modelul nou. Fiindcă spun, a treia oară, modelul de acum nu a adus la rezultate bune. Despre ce discutăm?", a declarat ministrul Educației.

În schimb, profesorii de Istorie consideră că eliminarea disciplinei din trunchiul comun și includerea ei ca materie opțională pentru elevii non-umaniști reprezintă un regres major. Mihai Manea, președintele Asociației Profesorilor de Istorie din România (APIR), a subliniat riscul ca elevii să piardă complet contactul cu această materie esențială.

„Dacă Istoria devine o disciplină opțională, mulți elevi nu vor mai avea acces la cunoștințe esențiale despre trecut. În plus, reducerea orelor va îngreuna înțelegerea unor fenomene istorice complexe, cum ar fi comunismul sau Holocaustul, care au fost deja introduse ca discipline obligatorii la clasele a XI-a și a XII-a. În prezent, elevii de clasa a IX-a trebuie să parcurgă întreaga istorie, de la preistorie la contemporaneitate, în doar 36 de ore. Acest ritm alert riscă să transforme educația istorică într-un exercițiu superficial", a explicat Manea.

Profesorii solicită un dialog real cu Ministerul Educației pentru a găsi soluții echilibrate, astfel încât Istoria să rămână un pilon esențial al formării culturale a elevilor. Rămâne de văzut dacă propunerile vor fi ajustate în urma dezbaterii publice.

