Rezultatele la Bacalaureat 2026 se afișează astăzi. Ministrul Educației: Datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare

„Evaluarea lucrărilor pentru examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare. Urmează verificările finale și generarea rapoartelor. Probabil că, până astăzi, la ora 10, se vor publica rezultatele online”, a transmis ministrul.

Rezultatele inițiale la examenul de Bacalaureat 2026, înainte de contestații, vor fi publicate astăzi pe edu.ro până în ora 12:00.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească mai multe condiții cumulative.

Candidatul trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susțină toate probele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă.

De asemenea, media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.

În stilul caracteristic, Mihai Dimian a adăugat și un mesaj simbolic pentru absolvenți: „Trenul promovării circulă cu aceeași viteză ca anul trecut, dar și-a mărit capacitatea”.

Mesaj pentru elevii care au promovat și pentru cei care vor susține sesiunea din toamnă

Ministrul le-a transmis felicitări celor care vor obține rezultate bune și i-a încurajat să aleagă cu grijă drumul pe care îl vor urma.

„Pentru mulți dintre voi va fi un moment de bucurie. Alegeți cu înțelepciune calea pe care o veți urma, în funcție de ceea ce vă pasionează și de ceea ce vă doriți să deveniți, nu doar de ceea ce pare mai ușor”, a afirmat Mircea Dimian.

Totodată, oficialul a avut un mesaj de încurajare pentru candidații care nu vor reuși să promoveze examenul în această sesiune.

„Nu renunțați! Nu vă aflați la un capăt de drum. Bacalaureatul are și o sesiune de toamnă și veți avea o nouă șansă. Folosiți săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieți-vă la sesiunea din august și reveniți cu încredere. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul”, a transmis ministrul.

Rezultatele sunt anonimizate

Rezultatele inițiale ale examenului sunt afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00, atât pe platforma oficială dedicată examenului de Bacalaureat, cât și la centrele de examen.

La fel ca în ultimii ani, notele sunt publicate în format anonimizat, iar fiecare candidat își poate identifica rezultatul folosind codul unic primit la începutul examenului.

Elevii își pot vedea lucrările înainte de a depune contestație

O noutate importantă a sesiunii din acest an este posibilitatea ca absolvenții să își consulte lucrările înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acestora.

Pe 7 iulie, între orele 14:00 și 17:00, candidații pot depune cereri pentru vizualizarea lucrărilor, iar între orele 17:00 și 18:00 acestea pot fi consultate și, dacă este cazul, pot fi depuse contestațiile.

Procesul continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00, conform programului afișat de fiecare centru de examen.

Vizualizarea lucrărilor are loc individual, în prezența unui membru al comisiei de examen, iar elevii minori pot fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal. Lucrările vor fi proiectate pe videoproiectoare, table inteligente sau alte dispozitive similare.

Ministerul Educației precizează că în sala de vizualizare este interzisă folosirea telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive de înregistrare audio și video. De asemenea, profesorii nu vor oferi explicații privind modul în care a fost acordată nota, întrucât consultarea lucrării are doar caracter informativ și nu reprezintă o recorectare.

Vizualizarea nu obligă la depunerea unei contestații

După consultarea lucrării, fiecare candidat decide dacă solicită sau nu reevaluarea notei. În cazul în care depune contestație, acesta trebuie să semneze o declarație prin care confirmă că știe că nota finală poate crește sau poate scădea.

Procedura stabilește și modul de soluționare a eventualelor probleme tehnice. Dacă un elev constată că lucrarea afișată nu îi aparține sau observă că lipsesc pagini, comisia verifică situația și, dacă este necesar, solicită deblocarea aplicației informatice pentru corectarea erorii și reîncărcarea lucrării.

Calendarul contestațiilor la Bacalaureat 2026