Rezultate Bacalaureat 2026. Când se afișează notele, cum se depun contestațiile și când se eliberează diploma

Tot în aceeași zi începe și etapa dedicată vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026

Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie, până la ora 12:00, în format anonimizat.

Ministerul Educației păstrează și în acest an procedura care permite absolvenților să își consulte lucrările înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Vizualizarea are însă doar caracter informativ și nu înlocuiește cererea oficială de reevaluare.

Cum și când se depun contestațiile

După afișarea rezultatelor începe etapa contestațiilor.

Pe 7 iulie, între 14:00 și 18:00, candidații pot consulta lucrările și pot depune contestații. Procedura continuă și în 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Solicitările pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile anunțate de inspectoratele școlare. În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată și de părinte sau reprezentantul legal.

Lucrările contestate vor fi recorectate de alți profesori, iar nota rezultată va fi definitivă.

Când se afișează rezultatele finale

Ministerul Educației va publica rezultatele finale pe 13 iulie, după soluționarea tuturor contestațiilor.

Aceste note vor fi definitive și vor sta la baza înscrierii la facultate sau a altor demersuri administrative.

Când se eliberează diploma de Bacalaureat

Absolvenții care promovează examenul și nu depun contestație pot solicita eliberarea diplomei imediat după afișarea rezultatelor inițiale din 7 iulie.

Măsura este importantă pentru cei care trebuie să depună rapid diploma în original la admiterea la facultate.

În schimb, candidații care aleg să conteste una sau mai multe note vor putea ridica diploma abia după afișarea rezultatelor finale din 13 iulie, deoarece documentul trebuie să conțină notele definitive.

De unde se ridică diploma

Diploma de Bacalaureat se ridică, de regulă, de la secretariatul liceului absolvit.

La eliberarea documentului, absolventul semnează de primire, iar în funcție de procedurile fiecărei unități de învățământ poate primi și alte acte, precum foaia matricolă sau adeverința de absolvire.

Elevii sunt sfătuiți să verifice din timp programul secretariatului și eventualele documente solicitate înainte de prezentare.

Ce trebuie să știe absolvenții

Pe scurt, calendarul principal este următorul:

7 iulie (până la ora 12:00) – afișarea primelor rezultate;

– afișarea primelor rezultate; 7 iulie (14:00–18:00), 8 și 9 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 13 iulie – afișarea rezultatelor finale;

– afișarea rezultatelor finale; După 7 iulie – diploma poate fi ridicată de absolvenții care au promovat și nu depun contestații;

– diploma poate fi ridicată de absolvenții care au promovat și nu depun contestații; După 13 iulie – diploma este eliberată candidaților care au solicitat reevaluarea lucrărilor.

Pentru mii de absolvenți, publicarea rezultatelor Bacalaureatului reprezintă începutul unei noi etape, fie că urmează admiterea la facultate, fie intrarea pe piața muncii. De aceea, respectarea calendarului și a procedurilor anunțate de Ministerul Educației este esențială.