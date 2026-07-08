Rezultatele finale la Evaluare Națională 2026, afișate astăzi. Ghid complet pentru admiterea la liceu

Afișarea rezultatelor finale este programată până la ora 12:00, potrivit calendarului Ministerului Educației. La fel ca în anii trecuți, rezultatele sunt anonimizate, iar candidații își pot identifica notele folosind codurile individuale primite înaintea probelor scrise.

Cele mai puține contestații din ultimii șapte ani

La Evaluarea Națională 2026 au fost depuse aproximativ 14.700 de contestații, cel mai mic număr din ultimii șapte ani și cu peste 4.000 mai puține decât în 2025.

Este al doilea an consecutiv în care elevii au avut posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestație.

Înainte de soluționarea contestațiilor, 79% dintre candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Concret, 113.192 de elevi din cei 143.251 care au susținut toate probele au promovat examenul.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere se calculează exclusiv pe baza notelor obținute la probele scrise ale Evaluării Naționale. Aceasta reprezintă media aritmetică a notelor, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

În cazul elevilor care au susținut și proba la limba maternă, nota poate să nu fie inclusă în media de admitere, dacă este depusă declarația prevăzută de metodologia Ministerului Educației.

Calendarul admiterii la liceu 2026

8 iulie – afișarea rezultatelor finale după contestații;

– afișarea rezultatelor finale după contestații; 9 iulie – publicarea ierarhiei județene și a Municipiului București;

– publicarea ierarhiei județene și a Municipiului București; 13 – 20 iulie – completarea fișelor de înscriere și introducerea opțiunilor în aplicația informatică;

– completarea fișelor de înscriere și introducerea opțiunilor în aplicația informatică; 22 iulie – repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor;

– repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor; 23 – 28 iulie – depunerea dosarelor la liceele unde elevii au fost repartizați;

– depunerea dosarelor la liceele unde elevii au fost repartizați; 29 – 31 iulie – soluționarea cazurilor speciale.

Cum funcționează repartizarea computerizată la liceu

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale elevilor și părinților este legată de modul în care funcționează algoritmul de repartizare.

Specialiștii atrag atenția că ordinea opțiunilor din fișa de înscriere este mult mai importantă decât încercarea de a „ghici” mediile de admitere din anii anteriori.

Algoritmul nu penalizează elevii care trec pe primul loc un liceu la care admiterea pare dificilă. Dimpotrivă, calculatorul verifică fiecare opțiune în ordinea preferințelor și repartizează candidatul la cea mai bună opțiune posibilă, în funcție de media obținută și de locurile rămase disponibile.

Reguli importante pentru completarea fișei

Experții recomandă elevilor să respecte câteva reguli simple:

completați opțiunile strict în ordinea preferințelor , nu în funcție de mediile din anii trecuți;

, nu în funcție de mediile din anii trecuți; treceți pe primele locuri liceele și specializările pe care vi le doriți cel mai mult, chiar dacă nu sunteți sigur că media este suficientă;

continuați cu opțiuni realiste și încheiați lista cu variante de rezervă;

completați cât mai multe opțiuni, deoarece acest lucru nu vă dezavantajează în niciun fel.

Specialiștii subliniază că un număr redus de opțiuni poate duce la nerepartizare, dacă toate locurile disponibile sunt ocupate de elevi cu medii mai mari.

Cum repartizează calculatorul elevii

Softul utilizat de Ministerul Educației sortează mai întâi toți candidații în ordine descrescătoare a mediilor.

Elevul cu cea mai mare medie este repartizat primul, la prima opțiune pentru care există locuri disponibile. Procesul continuă apoi, pe rând, pentru fiecare candidat.

Dacă toate opțiunile completate de un elev sunt deja ocupate de candidați cu medii mai mari, acesta rămâne nerepartizat, indiferent de media obținută.

Atenție la validarea fișei

Ministerul Educației recomandă verificarea cu atenție a fișei înainte de validare.

Greșelile de transcriere a codurilor liceelor, a numelui sau a mediei pot conduce la repartizarea la o specializare nedorită sau chiar la nerepartizare.

De aceea, după introducerea datelor în sistem, fiecare elev trebuie să verifice cu atenție fișa martor, documentul tipărit care reflectă informațiile introduse în baza de date. Orice eroare trebuie semnalată imediat școlii, înainte de repartizarea computerizată din 22 iulie.