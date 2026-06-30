Rezultate Evaluarea Națională 2026: 79% dintre elevi au luat peste 5, doar 7 medii de 10

Rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026 indică o rată de promovare de 79%, potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Din totalul elevilor prezenți la examen, 113.192 au obținut medii mai mari sau egale cu 5, confirmând un nivel relativ stabil comparativ cu anii anteriori.

Examenul a fost susținut de 143.251 de elevi, dintr-un total de 148.268 înscriși, ceea ce corespunde unei rate de participare de 96,6%. În același timp, doar șapte candidați au reușit să încheie examenul cu media generală 10, o performanță rară la nivel național.

Performanțe diferite la română și matematică

La proba de limba și literatura română, rezultatele au fost mai bune decât la matematică. Potrivit datelor oficiale, 117.538 de elevi, reprezentând 81,8% dintre participanți, au obținut note de cel puțin 5. De asemenea, 398 de candidați au fost notați cu 10 la această probă.

În schimb, la matematică, procentul notelor peste 5 a fost mai scăzut. 106.505 elevi, adică 74,3%, au reușit să obțină note de trecere, iar doar 102 candidați au primit nota maximă.

La limba și literatura maternă, rezultatele au fost cele mai ridicate. 7.980 de elevi, echivalentul a 90,3%, au obținut note de minimum 5, iar 86 dintre aceștia au fost notați cu 10.

Cazuri de fraudă și reguli stricte

Ministerul Educației a anunțat că opt elevi au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Conform metodologiei, lucrările acestora au fost notate cu 1, sancțiunea standard în astfel de situații.

Rezultatele au fost publicate în format anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite fiecărui candidat, în conformitate cu normele privind protecția datelor personale.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

Elevii vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările începând cu data de 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie. În aceeași perioadă pot fi depuse și contestațiile, potrivit Mediafax.

Autoritățile subliniază că vizualizarea lucrărilor nu este o condiție obligatorie pentru depunerea unei contestații. De asemenea, nota finală poate fi modificată atât în sens crescător, cât și descrescător, în urma reevaluării.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate în data de 8 iulie.