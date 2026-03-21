România are un nou campion al geografiei: David Crăciun merge la Mondiale după un aur european

După ce a câștigat locul I la prestigiosul Campionat European „Geography Bee”, desfășurat la Viena - una dintre cele mai competitive competiții de profil din lume - tânărul va reprezenta țara noastră la Campionatul Mondial de Geografie, acolo unde se întâlnesc cei mai bine pregătiți elevi de pe toate continentele. Datorită acestor performanțe, David Crăciun a fost inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - o inițiativă care promovează și susține excelența românească în toate domeniile.

Campionatul Mondial de Geografie este o competiție de elită, organizată o dată la doi ani, care testează nu doar cunoștințele teoretice, ci și viteza de reacție, logica, orientarea spațială și capacitatea de a face conexiuni rapide între fenomene geografice complexe. Participanții trec prin 47 de probe intense - de la quiz-uri fulger, la identificări pe hartă, studii de caz și analize de tip interdisciplinar. David Madden, director executiv al organizației International Academic Competitions, care organizează Campionatul Internațional de Geografie spune despre David Crăciun: „Este considerat unul dintre cei mai buni elevi din Europa la geografie și va fi primul elev din România care participă vreodată la Campionatul Mondial de Geografie.”

Competiția reunește 250 de elevi din zeci de țări, inclusiv din Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franța sau Japonia, ceea ce o transformă într-un adevărat „campionat mondial al inteligenței geografice”. Evenimentul va avea loc în luna iulie în Thailanda.

Pentru David Crăciun, drumul către performanță a început în urmă cu doar câțiva ani, dintr-o curiozitate care s-a transformat rapid într-o pasiune autentică. „Geografia a devenit pentru mine mai mult decât o materie - a devenit un mod de a înțelege lumea”, spune tânărul. Un rol esențial în această evoluție l-a avut profesorul său, Nicolae Spiridon, cel care a reușit să transforme fiecare lecție într-o provocare captivantă, într-un joc al descoperirii și al performanței.

Astăzi, David este un nume tot mai cunoscut în circuitul competițiilor de geografie, participând activ la olimpiade și concursuri de profil, unde și-a construit, pas cu pas, un palmares impresionant. Victoria de la Viena nu este doar o reușită personală, ci și o dovadă a potențialului uriaș al tinerilor români, care reușesc să urce pe cele mai înalte podiumuri internaționale prin muncă, disciplină și pasiune.

Performanța unui tânăr pasionat de geografie capătă o semnificație aparte într-o lume în continuă schimbare, în care înțelegerea mediului, a resurselor și a dinamicilor globale devine esențială. David Crăciun nu reprezintă doar România la un campionat mondial - el reprezintă o generație care învață să privească lumea cu inteligență, curaj și responsabilitate. Iar atunci când astfel de tineri ridică tricolorul pe cele mai înalte podiumuri ale lumii, România nu doar participă - România contează.