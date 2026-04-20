„România viitorului începe în grădiniță”: conferință despre educația timpurie, pe fondul unui interes record - peste 15.000 de copii înscriși la Olimpiadele Preșcolarilor

Inițiativa este completată de un eveniment din seria de conferințe Webdidactica, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care va fi difuzată online, gratuit, miercuri, 22 aprilie, de la ora 20:00. Tema evenimentului – „România viitorului începe în grădiniță – instrumente practice pentru educația timpurie” – reflectă o realitate susținută de tot mai multe studii internaționale: intervențiile educaționale din primii ani au cel mai mare impact pe termen lung.

Potrivit datelor furnizate de UNICEF, peste 90% din dezvoltarea creierului are loc înainte de vârsta de 5 ani, iar experiențele din această perioadă influențează decisiv capacitatea de învățare, comportamentul și sănătatea emoțională pe termen lung. În același timp, studii ale OECD arată că participarea la programe de educație timpurie crește semnificativ șansele de performanță școlară și reduce riscul de abandon.

În România, provocările rămân semnificative. Conform datelor oficiale, rata participării la educația preșcolară este încă sub media europeană în anumite zone, iar diferențele dintre mediul urban și rural continuă să influențeze accesul la resurse educaționale de calitate.

În acest context, conferința Webdidactica aduce în atenție nu doar concepte teoretice, ci și soluții aplicate. Specialistul în psihologia dezvoltării cognitice Thea Ionescu explică rolul funcțiilor executive – memoria de lucru, controlul inhibitor și flexibilitatea cognitivă – ca predictori ai succesului școlar, în timp ce profesorul pentru învățământ preșcolar Luisa Cerasela Drăgoi abordează o problemă tot mai prezentă: dificultatea copiilor de a-și menține atenția într-un mediu suprastimulant.

Evaluarea corectă a dezvoltării copilului este analizată de expertul în evaluarea clinică a copilului Monica Bolocan, care subliniază necesitatea unor instrumente moderne, capabile să reflecte progresul real, fără a genera presiuni inutile asupra copiilor sau părinților.

Dimensiunea socială și emoțională este completată de jurnalista Simona Gherghe și foondatoarea platformei „La primul bebe” Atena Boca, care discută despre impactul presiunii sociale și al comparațiilor constante asupra copilăriei.

Participanții la conferință vor avea acces la un set de instrumente practice validate de specialiști: exerciții pentru dezvoltarea atenției și concentrării, tehnici de stimulare a funcțiilor executive, metode de evaluare a progresului și strategii de autoreglare emoțională, aplicabile atât în familie, cât și în mediul educațional.

Evenimentul face parte din campania națională „Olimpiadele Preșcolarilor”, considerată singura competiție dedicată copiilor de vârstă preșcolară din România, care promovează identificarea timpurie a potențialului și încurajează o abordare echilibrată între dezvoltarea cognitivă și cea emoțională.

Prin amploarea participării și prin componenta educațională solidă, inițiativa confirmă o schimbare de paradigmă: educația timpurie nu mai este percepută ca o etapă secundară, ci ca fundația pe care se construiește viitorul unei generații.