Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din patru județe, în urma ninsorilor și gerului

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   20:15
Sursa foto: Lucian Alecu/Școli mutate online din cauza ninsorilor

Cursurile au fost suspendate sau au avut loc online în mai multe școli din patru județe, din cauza ninsorilor și a frigului.

Ministrul Educației a anunțat că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, programul școlar a fost afectat în cinci unități de învățământ din 4 județe.

Este vorba de câte o unitate din județele Vâlcea, Dolj și Mehedinți și de două din județul Argeș.

În patru dintre cele cinci școli, cursurile se desfășoară online, iar într-o singură unitate de învățământ cursurile au fost suspendate din cauza drumurilor impractibile și vor fi recuperate ulterior.

28 de județe din țară și Capitala sunt de luni, de la ora 10.00, până marți dimineața, sub avertizare Cod galben de ger emisă de ANM.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: şcoli ministerul educatiei judeţe
