A crescut numărul școlilor în care cursurile nu s-au ținut din cauza vremii

de Redacția Jurnalul    |    09 Ian 2026   •   17:00
Cursurile au fost suspendate sau s-au desfășurat online, vineri, în zeci de școli din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Arad, Iași, Maramureș, Mehedinți, Alba, Dolj și Botoșani.

Date fiind avertizările de vreme nefavorabilă de joi, autoritățile au decis, pentru ziua de vineri, suspendarea cursurilor sau desfășurarea lor online în mai multe școli din România.

Astfel, activitatea didactică a fost suspendată sau s-a desfășurat online în 31 de unități de învățământ din 9 județe, cele mai multe cazuri fiind în Alba (10 școli) și Mehedinți (6), iar în Arad și Dolj câte 3 școli, Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași și Maramureș câte 2 școli fiecare, iar în Botoșani într-o singură școală.

Potrivit infornațiilor transmise joi, în județul Hunedoara activitatea didactică a fost afectată, vineri, în 103 unități de învățământ (40 - activitate didactică suspendată; 26 - activitate didactică hibrid; 37 - activitate didactică în format online), iar în toate școlile din municipiul Bistrița cursurile cursurile s-au ținut în format online (în baza deciziei IJSU).

