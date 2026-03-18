Prețul carburanților explodează, Guvernul ezită să intervină, iar românii resimt tot puternic creșterile 

Scumpirea vine la numai o zi după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizase benzinarii să nu scumpească nejustificat carburanții, profitând de criza internațională. Deși spune că are mai multe variante pentru a acționa asupra prețurilor, Guvernul nu a luat până acum nicio măsură pentru a tempera creșterile. În timp ce alte țări au trecut deja la acțiune, la noi Guvernul încă se gândește. Ceea ce pare tot mai sigur este că el nu e dispus să taie din taxe pentru că astfel s-ar diminua încasările bugetare într-o perioadă cu mari constrângeri financiare. Vestea a venit ieri de la ministrul Finanțelor, care a declarat că reducerea accizei nu este opțiune.

Motorina standard depășit ieri pragul de 9 lei pe litru și la Petrom, după o scumpire de încă 15 bani pe litru. La OMV, motorina standard ajunsese încă de vineri la peste 9 lei pe litru. Și prețul benzinei standard a crescut cu 10 bani pe litru. Aceasta este a opta majorare de prețuri aplicată de Petrom de la începutul rāzboiului din Iran. La stațiile Petrom din Capitală, prețul unui litru de benzină standard este cuprins ieri între 8,59 lei și 8,61 lei, iar litrul de motorină standard costă între 9,08 și 9,11 lei. După cele 8 scumpiri operate de OMV Petrom în luna martie, motorina standard a ajuns să fie mai scumpă cu 73 de bani pe litru, iar benzina standard cu 63 de bani pe litru.

Ministrul Energiei: companiile petroliere să strângă cureaua

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că, așa cum Guvernul „strânge cureaua”, la fel ar trebui să o facă și companiile care astăzi fac profituri din creșterea prețurilor la combustibili și le-a avertizat că, dacă cresc prețurile nejustificat, statul va interveni prin Consiliul Concurenței și ANAF. În ceea ce privește accizele, Bogdan Ivan a declarat că orice încasare suplimentară la buget este un „câștig toxic”, deoarece, în același timp, scade consumul. S-a ferit însă să spună dacă micșorarea accizei este în continuare un scenariu luat în calcul de Executiv pentru a tempera șocul generat de creșterea prețului petrolului. Bogdan Ivan a declarat că Guvernul poate activa oricând ordonanța de urgență pentru situație de criză în domeniul produselor petroliere, dacă va exista o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu. „Statul are pârghii foarte clare de la Consiliul Concurenței și mai ales are o ordonanță pe care să o activăm, cea de criză în domeniul produselor petroliere, în situația în care vedem că avem o escaladare a acestui conflict militar din Orientul Mijlociu și o creștere a prețului atât la cotațiile petrolului, cât și la cotațiile tonei de motorină”, a spus ministrul Energiei. Bogdan Ivan a avertizat companiile din acest sector că statul va interveni dacă majorează nejustificat prețurile la combustibili.

Datele INS arată o transformare radicală: în 2020, aproximativ 68% din motorina importată de România provenea din Rusia. Până în 2024–2025, acest flux a dispărut aproape complet. În locul lui au apărut furnizori noi - Turcia, Arabia Saudită și India - ale căror exporturi către România au crescut exploziv, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Ministrul Finanțelor: o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că este rezervat în ceea ce privește reducerea accizei ca modalitate de a reduce preţul la carburanţi, el precizând că o reducere nu garantează preţuri mai mici. „Există mai multe propuneri în privinţa modului în care România trebuie să reacţioneze. Există analize, aceste analize le-am făcut şi noi, de la Ministerul Finanţelor. Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului şi va fi luată o decizie. În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunţ. Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat şi suntem în general rezervaţi în a acţiona asupra accizei. Propunerile care au ieşit în spaţiul public nu sunt propuneri pe care să le putem… sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susţinută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realişti şi să dozăm măsurile în aşa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a preţurilor, să fie îndeplinit. Pentru că, atenţie, o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El a spus însă că există mai multe analize şi o decizie va fi luată la nivelul Guvernului. „Cred că în acest moment este esenţial controlul operatorilor economici care dispun de stocuri de combustibil cumpărate înainte, care nu sunt influenţate de preţul actual al combustibilului”, a mai spus oficialul.

Evoluția prețurilor în benzinăriile Petrom, în ultima lună

17 martie: Scumpire de 10 bani pe litru la benzină și 15 bani pe litru la motorină

14 martie: Scumpire cu 9 bani pe litru la benzină

13 martie: Scumpire cu 9 bani pe litru la motorină

12 martie: Scumpire cu 9 bani pe litru și la benzină, și la motorină

11 martie: Scumpire cu 1 ban pe litru la benzină și 2 bani pe litru la motorină

10 martie: Scumpire cu 10 bani pe litru la benzină și 15 bani pe litru la motorină

6 martie: Scumpire cu 9 bani pe litru, la motorină

5 martire: Scumpire cu 9 bani pe litru și la benzină, și la motorină

4 martie: Scumpire cu 15 bani pe litru și la benzină, și la motorină

28 februarie: Scumpire cu 3 bani pe litru la benzină și cu 5 bani pe litru la motorină

25 februarie: Scumpire cu 3 bani pe litru și la benzină, și la motorină

24 februarie: Scumpire cu 6 bani pe litru și la benzină, și la motorină

20 februarie: Scumpire cu 5 bani pe litru și la benzină, și la motorină

18 februarie: Scumpire cu 2 bani pe litru și la benzină, și la motorină

Guvernele din întreaga lume au anunțat deja măsuri rapide pentru a proteja consumatorii de creșterea costurilor energiei, în contextul în care o perturbare majoră a aprovizionării globale cu petrol și gaze se răspândește în economii, alimentează inflația și reduce bugetele gospodăriilor.

Agenția Reuters a prezentat o imagine de ansamblu asupra modului în care diferite țări răspund, cu o defalcare a măsurilor și îndrumărilor din partea fiecărui guvern:

India

A invocat puteri de urgență și a ordonat rafinăriilor să maximizeze producția de gaz petrolier lichefiat pentru a preveni o penurie de combustibil pentru gătit. A redus vânzările către industrie pentru a evita o penurie pentru cele 333 de milioane de locuințe cu racorduri la GPL.

India a îndemnat, de asemenea, utilizatorii de GPL să evite cumpărarea panicată de butelii și să treacă la gaze naturale prin conducte, acolo unde este posibil.

Coreea de Sud

Țara a declarat că analizează acordarea de vouchere energetice suplimentare pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile, pregătindu-se totodată să intensifice producția de energie nucleară și pe bază de cărbune.

China

China a declarat că va elibera îngrășăminte din rezervele comerciale naționale înainte de plantarea de primăvară, deoarece închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz perturbă aprovizionarea la nivel global.

Australia

Australia a declarat că ia măsuri rapide pentru a-și asigura aprovizionarea internă cu combustibil. Guvernul a anunțat că va elibera benzină și motorină din rezervele interne pentru a atenua penuriile care afectează lanțurile de aprovizionare rurale și sectoarele miniere și agricole cheie.

Comisia Europeană

Comisia Europeană va instrui guvernele să fie flexibile atunci când aplică normele UE privind importurile de gaze, pe fondul îngrijorărilor că respectarea strictă a acestora ar putea întârzia livrările de GNL necesare pentru stabilizarea aprovizionării.

Italia

Prim-ministrul Italiei a declarat că țara are în vedere reducerea accizelor pentru a reduce prețurile la combustibili și este pregătită să majoreze taxele pentru firmele responsabile de valorificarea nejustificată a crizei energetice.

Malaezia

Guvernul Malaeziei a anunțat că va majora cheltuielile pentru subvențiile la benzină la 2 miliarde de ringgit (510 milioane de dolari) de la 700 de milioane de ringgit pentru a menține prețul fix al combustibilului.

Filipine

Filipinele au anunțat că intenționează să reducă facturile la energie pe fondul creșterii prețurilor GNL prin stimularea generării de energie electrică pe bază de cărbune și prin reglementarea tarifelor la electricitate.

Brazilia

Președintele Braziliei a semnat un decret de eliminare a taxelor federale percepute pe motorină pentru a atenua impactul asupra prețurilor locale la combustibili.

Egipt

Egiptul a impus prețuri maxime pentru pâinea nesubvenționată vândută în brutăriile private, reluând controalele asupra unui produs de bază, în contextul în care guvernul ia măsuri pentru a proteja consumatorii de inflație.

Etiopia

Etiopia a declarat că a majorat subvențiile la combustibili pentru a atenua efectele creșterilor prețurilor la nivel global.

