Metroul bucureștean e subfinanțat de stat, dar nu încasează nici din subconcesiunea spațiilor libere

Dacă ar fi fost spații comerciale de păzit, contractele le-ar fi încheiat patronii magazinelor de la metrou, dar după ce le-a scos cu ranga fostul ministru al Transporturilor de la USR, Cătălin Drulă, împreună cu fostul director al Metrorex din acea perioadă, locurile care ar putea fi închiriate în stațiile de metrou au rămas goale și nici Metrorex nu mai încasează 1 milion de euro pe lună din chirii, nici paza nu poate fi plătită de firme.

Sindicatul de la Metrou anunța din ianuarie 2025 că subfinanțarea acestei companii ar putea duce la blocaj total sau la accidente, în scurt timp. Subvențiile nu se mai plătesc integral de 10 ani, dar Metrorex nici nu încearcă să obțină bani din valorificarea activelor. Surse instituționale au dezvăluit, pentru Jurnalul, că închirierea spațiilor nu se poate face fără planurile metroului, dar acestea nu mai există, pentru că erau depozitate într-o magazie care a fost inundată, iar refacerea lor ar costa câteva milioane de euro.

Contractul pentru servicii de pază al Metrorex este în valoare de peste 180 de milioane de lei (circa 36 de milioane de euro), cu peste 45% mai mult decât în contractul precedent, pentru 36 de luni (8.295.336 de ore). Contractul a fost atribuit, în octombrie 2023, firmelor de pază Senzor Guard Security, Akyle Security și Tetra Sistems Guard.

Această anomalie a fost sesizată, recent, de premierul Ilie Bolojan, care propune tăierea acestor cheltuieli pentru Metrorex. În același timp, Ilie Bolojan e acuzat de angajații metroului bucureștean pentru tăierile de fonduri, începând cu „Ordonanța Trenuleț” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2025 și la care s-au adăugat celelalte măsuri din pachetele de austeritate. Prin aceste măsuri, la Metrorex au fost blocate și angajările, promovările de personal şi acordarea drepturilor negociate în Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la începutul lunii decembrie 2024.

Sindicaliștii acuză guvernele din ultimii 10 ani pentru subfinanțarea intenționată a Metrorex care poate duce la blocarea activității sau la situații foarte grave, pentru că efectiv nu mai are cine să repare șinele și trenurile, angajații fiind obligați să facă ore suplimentare neplătite și chiar să vină cu piese de schimb cumpărate din banii lor.

Situația a fost expusă pe larg de sindicate după incidentele care au avut loc în ultimii ani, inclusiv deraierea unui tren în subteran. Din cauza lipsei banilor, prin acordarea unei subvenții mai mici decât ar fi trebuit, în fiecare an, începând cu 2016 (din timpul guvernului condus de Dacian Cioloș), s-a ajuns la „cârpeli” care pun călătorii în pericol – spun sindicaliștii.

Deficit bugetar de peste 300%

Sindicatul din Metrorex a anunțat încă de anul trecut că metroul bucureștean nu va mai circula, dacă nu se rezolvă problema gravă a deficitului de personal, iar prin măsurile de austeritate s-a agravat situația, în loc să se remedieze. Conform sindicatului, subfinanțarea a creat probleme grave în ultimii 10 ani, fiind sub 75% din necesarul anual, astfel încât s-a ajuns la un deficit bugetar de peste 300%. Ar mai trebui să se angajeze sute de specialiști, pentru a se circula în siguranță, iar alte sute de angajați vor ieși la pensie, fără a mai putea fi înlocuiți, dacă posturile rămân blocate.

Subvenția a scăzut, din 2024 față de 2023, deși ar fi trebuit să crească. Activitatea la metrou a crescut, dar a scăzut numărul de angajați.

Sindicatul a acuzat conducerea Metrorex că ar continua politica lui Drulă, în privința angajaților, dar mai este ceva: în cele 63 de stații de metrou unde existau spații comerciale nu s-a mai închiriat nimic, după ce fostul ministru de la USR le-a desființat.

Dacă Metrorex ar închiria cu numai 10.000 de euro pe lună spațiile libere din fiecare stație, ar rezulta o sumă lunară de 630.000 de euro, dar se poate depăși cu ușurință 1 milion de euro pe lună din închirierea acestor spații, la care se poate adăuga subconcesionarea parcării de la Străulești, astfel încât metroul bucureștean să-și poată asigura buna funcționare și prin valorificarea activelor, nu doar din subvențiile de la stat.

Conducerea metroului a evitat să răspundă la toate întrebările

Surse instituționale au explicat, pentru Jurnalul, că s-a adus în discuție această posibilitate, la nivel de guvern, dar conducerea Metrorex nu poate subconcesiona aceste active pentru că nu mai există planurile metroului. Documentele erau depozitate într-o magazie care a fost inundată, fiind într-un singur exemplar. Pentru a mai putea scoate spațiile din stațiile de metrou la licitație, pentru agenții economici care ar fi foarte interesați de a deschide spații comerciale, ar trebui să se refacă planurile metroului bucureștean, iar costurile ar fi de câteva milioane de euro. Chiar și așa, s-ar debloca o situație din care Metrorex și-ar recupera investiția în câteva luni și ar putea face profit în cel mai scurt timp, dar sursele spun că nimeni nu dorește să facă acest efort, la nivelul conducerii companiei.

În legătură cu această situație, Metrorex a răspuns, pentru Jurnalul, că legea nu permite închirierea acelor spații, deși juriștii pe care i-am consultat au explicat că legea le permite subconcesionarea.

„Metrorex S.A. are calitatea de concesionar al bunurilor proprietate publică a statului, respectiv stațiile de metrou, iar, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concesionarul nu are dreptul de a închiria aceste bunuri. În acest context, Metrorex S.A. își desfășoară activitatea cu respectarea strictă a legislației aplicabile. Totodată, se analizează permanent și se caută soluții pentru creșterea veniturilor din activități conexe celor de bază, sens în care a fost inițiat un proiect de lege, aflat în prezent pe circuitul de avizare, în vederea instituirii cadrului legal necesar pentru închirierea unor părți ale infrastructurii publice administrate de Metrorex S.A., precum și pentru clarificarea regimului veniturilor obținute din aceste activități. La acest moment, proiectul își urmează etapele de avizare, urmând ca eventualele demersuri privind amenajarea unor spații comerciale să fie analizate ulterior, în funcție de cadrul legal aplicabil, sursele de finanțare și condițiile tehnice existente. Prioritatea Metrorex S.A. rămâne asigurarea unor condiții optime și sigure de transport pentru călători, precum și desfășurarea în bune condiții a activității metroului”, a răspuns Metrorex.

Din răspunsul primit de la Metrorex lipsesc detaliile legate de pierderea planurilor metroului, despre refacerea lor sau despre posibilitatea de a subconcesiona parcarea de la Străulești. De asemenea, nu a fost analizată posibilitatea de subconcesiune care există, din punct de vedere legal.