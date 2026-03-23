Simulare BAC: Peste 143.000 de elevi susțin simularea la Limba română

Elevii de clasa a XII-a susțin luni, 23 martie, proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, într-un exercițiu național care implică peste 143.000 de candidați, relatează EduPedu.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar proba începe la ora 9:00, moment în care sunt deschise plicurile sigilate cu subiectele.

Elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, iar timpul este calculat din momentul în care subiectele sunt distribuite.

Simularea se desfășoară în majoritatea unităților de învățământ, însă 63 de școli, reprezentând 4,41% din total, au anunțat că nu participă, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Educației.

Lucrările trebuie redactate începând cu a doua pagină a foii tipizate, iar elevii sunt informați despre această regulă înainte de începerea probei.

În cazul în care apare o greșeală, corectarea se face prin tăierea cu o linie orizontală a variantei greșite și completarea răspunsului corect alături.

După finalizarea lucrării, elevii au obligația de a numerota paginile, indicând atât numărul curent, cât și totalul acestora.

Toate paginile scrise sunt luate în considerare, inclusiv cele pe care apar doar câteva rânduri. Spațiile rămase libere sunt barate de către profesorii asistenți.

După predare, lucrările sunt scanate în prezența elevilor, iar asistenții verifică dacă numărul de pagini corespunde și dacă documentele sunt lizibile. Ulterior, acestea sunt încărcate pe platforma dedicată evaluării.

Elevii pot părăsi sala înainte de expirarea timpului doar după cel puțin o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor, însă fără a avea voie să ia subiectele cu ei.

Simularea are rolul de a-i familiariza pe elevi cu rigorile examenului real și de a oferi un reper în pregătirea pentru Bacalaureatul din vară.

(sursa: Mediafax)