Simulare Evaluare Națională 2026: Cum află elevii rezultatele

Simularea a inclus probe la Limba și literatura română, Matematică și, acolo unde este cazul, Limba maternă. Notele nu vor fi afișate public, ci vor fi comunicate individual de fiecare unitate de învățământ, cu respectarea regulilor privind protecția datelor personale.

Cum sunt comunicate rezultatele

Elevii vor primi notele pe baza unor coduri unice, iar acestea vor fi trecute în catalog doar la cererea elevului sau a părinților. Măsura, adoptată de Ministerul Învățământului, are ca scop evitarea expunerii publice și încurajarea participării la simulări ca exercițiu înaintea examenului final.

Lucrările au fost corectate digital, de către doi profesori evaluatori. În situațiile în care diferența dintre note a depășit un punct, lucrările au fost reevaluate de alți doi profesori, iar nota finală a fost stabilită pe baza celor patru evaluări.

De asemenea, la simulare nu se pot depune contestații, rezultatele fiind comunicate exclusiv în scop orientativ, potrivit a1.ro.

Calendarul Evaluării Naționale 2026

10–12 iunie 2026: înscrierea la examen

înscrierea la examen 12 iunie 2026: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 22 iunie 2026: proba la Limba și literatura română

proba la Limba și literatura română 24 iunie 2026: proba la Matematică

proba la Matematică 26 iunie 2026: proba la Limba și literatura maternă

proba la Limba și literatura maternă 1 iulie 2026: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor 2–3 iulie 2026: vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 4–7 iulie 2026: soluționarea contestațiilor

soluționarea contestațiilor 8 iulie 2026: afișarea rezultatelor finale

Simularea Evaluării Naționale reprezintă un instrument important pentru elevi, oferindu-le o imagine clară asupra nivelului de pregătire înaintea examenului din vară.