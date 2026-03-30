Simulare Evaluare Națională 2026: Cum află elevii rezultatele

de Redacția Jurnalul    |    30 Mar 2026   •   16:05
Sursa foto: Simularea pentru Evaluarea Națională a inclus probe la Limba și literatura română, matematică și, acolo unde este cazul, limba maternă.

Elevii de clasa a VIII-a află luni, 30 martie, rezultatele obținute la simularea Evaluării Naționale 2026, susținută în perioada 16–18 martie.

Simularea a inclus probe la Limba și literatura română, Matematică și, acolo unde este cazul, Limba maternă. Notele nu vor fi afișate public, ci vor fi comunicate individual de fiecare unitate de învățământ, cu respectarea regulilor privind protecția datelor personale.

Cum sunt comunicate rezultatele

Elevii vor primi notele pe baza unor coduri unice, iar acestea vor fi trecute în catalog doar la cererea elevului sau a părinților. Măsura, adoptată de Ministerul Învățământului, are ca scop evitarea expunerii publice și încurajarea participării la simulări ca exercițiu înaintea examenului final.

Lucrările au fost corectate digital, de către doi profesori evaluatori. În situațiile în care diferența dintre note a depășit un punct, lucrările au fost reevaluate de alți doi profesori, iar nota finală a fost stabilită pe baza celor patru evaluări.

De asemenea, la simulare nu se pot depune contestații, rezultatele fiind comunicate exclusiv în scop orientativ, potrivit a1.ro.

Calendarul Evaluării Naționale 2026

  • 10–12 iunie 2026: înscrierea la examen
  • 12 iunie 2026: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: proba la Limba și literatura română
  • 24 iunie 2026: proba la Matematică
  • 26 iunie 2026: proba la Limba și literatura maternă
  • 1 iulie 2026: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor
  • 2–3 iulie 2026: vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 4–7 iulie 2026: soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: afișarea rezultatelor finale

Simularea Evaluării Naționale reprezintă un instrument important pentru elevi, oferindu-le o imagine clară asupra nivelului de pregătire înaintea examenului din vară.

