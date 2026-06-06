Rolul apei în dietă: Cât trebuie să bei zilnic dacă vrei să slăbești?

Necesarul zilnic de lichide variază în funcție de greutatea corporală, nivelul de activitate fizică, alimentație și starea generală de sănătate.

Ce arată studiile

Astfel că recomandarea generală privind consumul a 8 pahare cu apă zilnic rămâne un reper orientativ. Cercetările sugerează că hidratarea poate influența apetitul, metabolismul și implicit procesul de pierdere în greutate.

Apa nu acționează ca un factor direct de slăbire, însă poate contribui indirect la reducerea aportului caloric. Studiile arată că înlocuirea băuturilor îndulcite cu apă sau apă minerală poate reduce semnificativ numărul de calorii consumate zilnic. În plus, senzația de sațietate poate fi amplificată atunci când apa este consumată înainte de mese.

Mai multe cercetări au evidențiat că hidratarea adecvată poate ajuta la diferențierea senzației de foame de cea de sete, reducând astfel riscul de consum alimentar inutil. Deshidratarea, în schimb, poate fi asociată cu oboseală, scăderea nivelului de energie și confundarea nevoii de lichide cu foamea.

Unele studii, inclusiv o analiză publicată în 2016 în revista Frontiers in Nutrition, au indicat că apa ar putea susține metabolismul prin stimularea proceselor celulare implicate în producerea energiei și în descompunerea grăsimilor. Alte cercetări sugerează că persoanele care consumă un pahar de apă înainte de masă tind să reducă aportul caloric.

Recomandări similare apar și în analiza datelor publicate de Harvard Health, care arată că persoanele aflate la dietă și care au crescut consumul de apă înainte de mese au înregistrat o scădere mai mare în greutate, comparativ cu cele care nu au adoptat acest obicei.

Câtă apă să consumi zilnic

Potrivit Academiilor Naționale de Științe, Inginerie și Medicină din SUA, aportul total recomandat de lichide este de aproximativ 2,7 litri pe zi pentru femei și 3,7 litri pentru bărbați, cantitate care include și apa provenită din alimente.

În cazul activității fizice intense sau al expunerii la temperaturi ridicate, necesarul de lichide crește semnificativ pentru a compensa pierderile prin transpirație.

Specialiștii avertizează însă că un consum excesiv de apă poate fi la fel de periculos ca deshidratarea. În cazuri extreme poate apărea hiponatremia, o afecțiune cauzată de scăderea nivelului de sodiu din sânge.

Obieiuri simple de hidratare

Pentru a susține un aport optim de lichide, experții recomandă câteva obiceiuri simple: folosirea unei sticle reutilizabile, apă cu fructe sau plante aromatice, apă minerală carbogazoasă în locul băuturilor dulci și hidratarea înainte de mese sau după efort fizic.

Deși apa nu produce, de una singură, pierderea în greutate, studiile indică faptul că poate sprijini controlul apetitului, digestia și nivelul de energie, devenind un element util într-un stil de viață echilibrat, alături de alimentație corectă și activitate fizică regulată, potivit longevitymagazine.ro.