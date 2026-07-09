Eleva cu singurul 10 la Bacalaureat 2026 din Constanța, după un examen susținut pe caniculă și la 50 de kilometri de casă: „Se pune prea multă presiune pe elevi”

Rezultatul său reprezintă o premieră pentru liceul pe care l-a absolvit și demonstrează că perseverența și pregătirea constantă pot conduce la performanțe excepționale chiar și în cele mai solicitante condiții.

Bacalaureat susținut pe caniculă și la zeci de kilometri de casă

Pentru elevii din Hârșova, examenul de Bacalaureat din acest an nu a însemnat doar emoțiile firești ale probelor scrise. Ei au fost nevoiți să se deplaseze zilnic la Cernavodă pentru susținerea examenelor, parcurgând peste 50 de kilometri, într-o perioadă în care România s-a confruntat cu temperaturi caniculare.

În plus, una dintre probe a fost reprogramată, ceea ce a adăugat un nivel suplimentar de stres pentru absolvenți. Cu toate acestea, Melinda spune că nu și-a pierdut încrederea.

„Generația noastră a susținut examenul pe caniculă, una dintre probe a fost decalată, iar eu și colegii mei am mers la Cernavodă pentru a da examenul. Totuși, nu am avut niciun moment în care să cred că nu voi reuși”, a declarat tânăra.

„În clasa a XII-a se pune foarte multă presiune pe elevi”

Deși a încheiat examenul cu nota maximă, Melinda consideră că adevărata provocare nu a fost doar materia de învățat, ci presiunea psihologică resimțită pe parcursul ultimului an de liceu.

Potrivit acesteia, elevii sunt adesea făcuți să creadă că examenul de Bacalaureat este momentul care le va decide întreaga viață, ceea ce poate genera anxietate și teamă.

„Clasa a XII-a este dificilă. Se pune foarte multă presiune pe elevi, mai ales din exterior. Ni se spune că acesta este anul decisiv și că Bacalaureatul reprezintă un examen de tip «Totul sau nimic», care îți va defini viitorul. Cred că această presiune este mult mai mare decât ar trebui să fie”, afirmă absolventa pentru ziarul Amprenta.

Mesajul transmis de tânăra cu media 10 atrage atenția asupra unei realități despre care numeroși psihologi și profesori au vorbit în ultimii ani: examenul maturității este important, însă nu reprezintă singurul criteriu care poate defini succesul unui tânăr.

Sursa foto Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova

Profesorii au avut un rol decisiv în obținerea performanței

Melinda spune că succesul său nu ar fi fost posibil fără sprijinul profesorilor de la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu”.

Ea vorbește cu recunoștință despre cadrele didactice care au însoțit-o în cei patru ani de liceu și care au reușit să creeze un climat bazat pe încredere și susținere.

Potrivit elevei, profesorii nu au oferit doar pregătire academică pentru examen, ci și sprijin emoțional într-un an considerat unul dintre cele mai dificile din parcursul școlar.

„Le sunt profund recunoscătoare tuturor profesorilor. Ne-au sprijinit enorm, nu doar din punct de vedere al pregătirii pentru Bacalaureat, ci și emoțional. Au știut să ne înțeleagă și să ne ajute să trecem cu bine peste toate provocările clasei a XII-a”, spune aceasta.

Își dorește să devină profesor

După rezultatul excepțional obținut la Bacalaureat 2026, Melinda Teodora Necula privește deja spre viitor și ia în calcul o carieră în învățământ.

Tânăra oscilează între două domenii care au contribuit la succesul său școlar: Limba și literatura română și Matematica.

Experiența trăită în liceu a convins-o că profesorii au un rol esențial în dezvoltarea fiecărui elev, nu doar prin informațiile pe care le transmit, ci și prin modul în care îi motivează și îi susțin în momentele dificile.

Mesaj pentru viitorii candidați la Bacalaureat

Eleva cu singura medie de 10 din județul Constanța îi încurajează pe liceenii care vor susține Bacalaureatul în anii următori să își descopere propriile obiective și să nu își construiască viitorul exclusiv în jurul unui examen.

În opinia sa, perioada liceului trebuie folosită pentru autocunoaștere și pentru identificarea pasiunilor care îi pot ghida pe tineri către profesia potrivită.