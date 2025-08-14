Sistem hibrid în educație. 18 școli testează un nou model de învățare

Elevii vor participa la cursuri trei zile pe săptămână, iar în celelalte două zile vor lucra acasă la proiecte, respectând în același timp programa națională, dar cu posibilitatea de adaptare.

Cum funcționează sistemul hibrid

La Liceul Gheorghe Lazăr din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din țară, elevii din clasa a XII-a învață luni, marți și miercuri doar materiile pentru examenul de Bacalaureat. Joi și vineri sunt dedicate studiului individual acasă, cu realizarea de proiecte pentru disciplinele la care nu se susțin examenele. Rezultatele au fost remarcabile: doar 17 elevi au obținut medii sub 9 la ultima sesiune de Bacalaureat .

„Elevii își luau prea multe scutiri medicale pentru a studia acasă și riscau să piardă contactul cu școala. Acum, cu acest sistem, oferim o mai bună organizare a timpului. Copilul meu a studiat în sistem Cambridge, care include o lună de pregătire acasă cu sprijinul profesorilor, la nevoie”, explică Ionela Neagoe, directoarea liceului.

Modelul este aplicat și de Colegiul Gheorghe Șincai din București, iar alte 11 licee din țară vor să îl adopte în curând.

Elena Lotrean, fondator al Școlii Finlandeze, susține că „școala de trei zile nu e inventată în România. Studiul individual concentrat în anumite perioade permite elevilor să se concentreze mai bine pe materiile importante”.

În mediul gimnazial, unele școli private experimentează combinații între programa românească și cea britanică pentru a le oferi elevilor dublă diplomă.

Condiții care trebuie respectate în sistemul hibrid

Ministerul Educației a subliniat că principalele condiții pentru aceste modele educaționale sunt respectarea cerințelor prevăzute în programa națională și completarea profilului absolventului. Radu Szekely, consilier în minister, a menționat că „Școlile trebuie să se asigure că toate competențele sunt abordate și că respectă legislația”.

Începând cu anul școlar 2026-2027, aceste modele personalizate vor putea fi integrate în planurile-cadru, oferindu-le școlilor posibilitatea de a-și proiecta propriile planuri educaționale în funcție de valorile și nevoile locale, a explicat specialistul în educație, Marian Staș, potrivit observatornews.ro.

Rămâne de urmărit câți directori și instituții vor adopta acest nou sistem și câți vor prefera să rămână la modelul tradițional de predare.