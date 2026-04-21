Specialiști în educație, la Conferința Webdidactica: strategii pentru educatori și părinți

Pentru a aduce claritate în acest peisaj adesea confuz, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează Conferința Webdidactica „România viitorului începe în grădiniță – instrumente practice pentru educația timpurie”, care va fi disponibilă pentru vizionare pe canalul de YouTube al fundației, începând cu 22 aprilie, de la ora 20:00. Evenimentul face parte din campania națională „Olimpiadele Preșcolarilor”, proiect dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, înscriși în grădinițe de stat sau private din România, și are rolul de a evidenția abilitățile și competențele dezvoltate în primii ani de educație.

Discuția pornește de la rădăcina științifică a dezvoltării, unde profesorul universitar Thea Ionescu explică de ce graba de a „școlariza” preșcolarul prea devreme poate face mai mult rău decât bine. Ea pune accent pe funcțiile executive, acele mecanisme invizibile ale creierului care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm impulsurile, elemente mult mai valoroase la 5 ani decât orice listă de poezii învățate pe de rost. Această bază teoretică este completată imediat de experiența de teren a Luizei Cerasela Drăgoi, inspector școlar, care adresează o realitate dură: generația cu atenția fragmentată. Într-un dialog aplicat, aceasta oferă soluții pentru educatorii care încearcă să recâștige interesul unor copii obișnuiți cu viteza amețitoare a ecranelor, propunând strategii pedagogice care să readucă plăcerea concentrării în sala de grupă.

O altă latură a conferinței atinge modul în care evaluăm progresul, un subiect care generează adesea anxietate. Directorul Grădiniței „Olga Gudynn International School”, Ioana Popa, avertizează asupra pericolului etichetelor puse prea devreme, pledând pentru o privire care să caute potențialul pe termen lung, nu doar performanța de moment. În acest sens, psihologul clinician Monica Bolocan detaliază ce înseamnă, cu adevărat, o evaluare autentică la vârstă preșcolară. Ea explică faptul că un copil nu trebuie testat ca un adult, ci observat în mediul lui natural, în timpul jocului, oferind părinților metode prin care pot primi rezultatele evaluărilor fără a simți nevoia de a pune o presiune suplimentară pe umerii micuțului.

Finalul dezbaterii coboară în intimitatea familiei, acolo unde se dau cele mai importante lupte pentru echilibrul copilului. Jurnalista Simona Gherghe explorează conceptul de „copil proiect”, o capcană în care cad multe familii dornice de performanță, și discută despre cum putem susține motivația celor mici fără a o înlocui cu un control excesiv. În completare, Atena Boca, fondatoarea unei comunități de sprijin pentru părinți, mută reflectorul pe adult, amintind că resursele emoționale ale acestuia sunt limitate. Ea vorbește despre impactul izolării și al epuizării parentale asupra copilului, subliniind că sănătatea mintală a părintelui este, în final, cel mai bun instrument educațional.

