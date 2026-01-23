Vacanța de vară mai scurtă. Anul școlar 2026-2027: Schimbări majore la vacanțe și noi date la examene – proiect Ministerul Educației

Structura anului școlar 2026-2027: Propunere Ministerul Educației în dezbatere publică

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul structurii anului școlar 2026-2027, cu schimbări majore menite să eficientizeze calendarul educațional. Anul școlar va începe pe 7 septembrie 2026 și se va încheia pe 18 iunie 2027, iar modificările vizează reducerea opțiunilor pentru vacanța la decizia inspectoratelor școlare.

Cursurile se vor desfășura până pe 11 iunie 2027 pentru elevii de clasa a VIII-a și până pe 4 iunie 2027 pentru cei de clasa a XII-a, permițând pregătirea examenelor naționale. Principala noutate constă în limitarea la două săptămâni pentru vacanța flexibilă, față de trei în anii precedenți.

„Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță). Prin urmare, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie - 7 martie 2027”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Intervalul opțional pentru vacanță (22-28 februarie sau 1-7 martie 2027) asigură un echilibru în distribuția săptămânilor de cursuri. Proiectul ține cont de probele de competențe la Bacalaureat în ultimele două săptămâni de școală și de Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a, urmată de probele scrise ale Bacalaureatului în săptămânile ulterioare.

„În acest sens, precizăm că începerea anului școlar în data de 14 septembrie (față de 7 septembrie, propunerea actuală) ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie și, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfășurării examenelor naționale)”, subliniază Ministrul Educației. Simulările examenelor naționale sunt programate în martie 2027.

Forma finală va fi aprobată după analiza feedbackului și ședința Comisiei de Dialog Social. Părinții și profesorii sunt invitați să contribuie la dezbatere pentru un calendar școlar adaptat nevoilor reale.