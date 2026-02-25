Protest în fața rectoratului UBB. Studenții, nemulțumiți de taxele majorate

Mai mulți studenți s-au strâns miercuri, în fața rectoratului UBB, pentru a-și exprima nemulțumirile față de decizia de majorare a taxelor de școlarizare din toamna acestui an. Decizia a fost adoptată în data de 16 februarie de către Senatul UBB.

Protestul a fost organizat de Organizația Studenților Universității Babeș-Bolyai (OSUBB), alături de celelalte organizații studențești din universitate.

Potrivit Monitorul de Cluj, mesajele de pe pancartele studenților participanți la protest au fost diverse și tăioase, printre care „Taxele cresc, șansele la educație scad”, „Taxe mari, buget puțin, pe studenți cine-i susține?!” și „Alertă în studenție, diplomă pe datorie”.

Protestul vine în contextul în care pe 16 februarie, Senatul UBB a decis să majoreze taxele și să le alinieze la nivelul alocației bugetare de 6.500 de lei pe an pentru studiile de licență și master, decizie care va fi aplicată etapizat în următorii doi ani universitari.

La scurt timp după decizia Senatului UBB, organizațiile studențești au afirmat că este „cea mai mare majorare a taxelor din ultimii ani”.

Miercuri, UBB a emis un comunicat de presă, în care anunță că pune în aplicare măsuri de protecție socială a studenților, printre care acordarea de burse, mâncare la prețuri accesibile la cantină, dar și reduceri de taxe – măsuri care există și în prezent.

„Studenții sunt și vor fi în continuare prioritatea noastră, astfel încât încercăm să venim în sprijinul lor, atât prin facilitățile pe care le oferim la nivel de condiții de trai – cazare, masă, opțiuni de petrecere a timpului liber -, cât și prin susținerea financiară pe care o acordăm sub diferite forme. Am inițiat, în urma consultărilor cu reprezentanții studenților, programul Meniul zilei la cantinele UBB, un program care presupune costuri absolut accesibile pentru mâncare, încercăm să-i sprijinim să acopere o parte din cheltuielile pentru chirie, oferim burse sociale, reduceri de taxe, dar și burse de performanță și excelență academică și în cercetare”, se arată în comunicatul emis de reprezentanții conducerii UBB.

Universitatea mai precizează că „susținerea studenților va continua și în perioada următoare, atât sub forma burselor, a măsurilor de asistență socială, a implicării financiare în proiectele studențești, dar și a reducerilor acordate la taxele de școlarizare și facilități”. Totodată, UBB anunță că rămâne deschisă dialogului cu reprezentanții studenților, „în vederea identificării măsurilor instituționale realiste care să răspundă nevoilor reale și obiective ale comunității de studenți”.

(sursa: Mediafax)