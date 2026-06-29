Subiecte Română BAC 2026: Bacovia la Real, Arghezi la Uman. Ce au avut de rezolvat elevii la prima probă

Subiecte Română BAC 2026. Poezie de Bacovia la Real și Arghezi la Uman. Toate cerințele primite de candidați la prima probă scrisă

Subiectele la Română de la BAC 2026 au fost distribuite luni dimineață, 29 iunie, miilor de absolvenți de liceu care susțin prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat. Candidații de la profilul Real au avut de analizat o poezie de George Bacovia, în timp ce elevii de la profilul Uman au primit un text de Tudor Arghezi. Iată toate cerințele, regulile examenului și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru promovarea Bacalaureatului 2026.

Subiecte Română BAC 2026. Ce au avut de rezolvat candidații la Real și Uman

Prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026, cea la Limba și literatura română, a început luni, 29 iunie, la ora 09:00, în toate centrele de examen din țară. Candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în fiecare sală de examen.

La profilul Real, elevii au primit spre analiză o poezie semnată de George Bacovia, în timp ce la profilul Uman subiectul a avut la bază o creație a lui Tudor Arghezi.

Subiectele oficiale vor fi publicate de Ministerul Educației pe platforma dedicată examenului, după încheierea probei, la ora 15:00.

Subiectele la Română, profil Real, de la Bac 2026

Varianta extrasă pentru proba scrisă de Limba și literatura română – profilurile real și tehnologic – a fost cea cu nr. 6, potrivit edupedu.ro.

Textul suport pentru Subiectul I este din „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, de Pia Pillat.

La subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat unui eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia.

Examenul Național de Bacalaureat 2026

Proba E. a)

Limba și literatura română

Varianta 6

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

(50 de puncte)

SUBIECTUL I

Dragă Pia, După o iarnă care n-a vrut să se dea bătută decât de câteva zile, când în sfârșit a nins și Monica și-a putut permite plăcerea de-a face în curte o „fetiță de zăpadă”, a venit primăvara de la o zi la alta, topind totul, făcându-te să te simți împovărat cu paltonul devenit de-acum prea ușor [...]. Ne-am făcut planul să evadăm de-acum încolo în fiecare duminică, undeva, afară din oraș, la Snagov, la Mogoșoaia, la Cernica, la Pasărea sau altundeva (cu autobuzul, bineînțeles), ca să respirăm mai adânc aerul proaspăt și încă inedit dulce, ca să scăpăm dintre ziduri și să ne integrăm miracolului vegetal, la care Monica este sensibilă până la extaz. Îți trimit scrisoarea și sunt foarte mișcat că-ți găsești răgazul să-mi scrii atât de mult, când știu cât ești de prinsă cu unele și altele. Eu nu am nici măcar scuza de-a fi prea ocupat ca să-mi justific întârzierea și scurtimea răspunsurilor. Ce vrei, așa sunt melcii, închiși și lenți, dar prin aceasta și mai puțin afectuoși. În cochilia mea... Fac totuși și eu ceva acum: am început să lucrez cu asiduitate la studiul pe care îl am în plan, pe anul acesta, la institut: Tendințe generale în romanul francez de la Proust încoace, studiu care implică numeroase lecturi. Zilele trec pe nesimțite... Monica se apropie de bacalaureat și învață până la extenuare, nemaiavând aproape deloc răgazul să se ocupe de poezie. Nelli a tot sperat să se poată reîntoarce la Institutul de Istoria Artelor, dar pentru moment nu sunt posturi disponibile, așa că a trebuit să se resemneze mai departe la munca ei [...] de la bibliotecă. O surprind adesea, mai ales seara, recitind – a câta oară? – câte o scrisoare de la tine și îmi dau seama că aceste scrisori reprezintă, într-un fel, singura ei fereastră. Mama, cu fanatismul menajului, continuă – săraca! – să bată toate recordurile de devoțiune. Azi a fost o zi-surpriză pentru noi toți: sosirea pachetului tău, care a venit să ne răsfețe pe fiecare cu ceva. A fost ca la pomul de Crăciun. Cu tot dorul,

Dinu Pia Pillat, Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat

Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul tău la fiecare dintre următoarele cerințe, cu privire la textul dat.

Indică sensul din text al cuvântului bineînțeles și al secvenței îmi dau seama. 6 puncte Menționează domeniul în care se încadrează studiul la care lucrează Dinu Pillat, utilizând informația din textul dat. 6 puncte Precizează o reacție a familiei la primirea pachetului trimis de Pia, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat. 6 puncte Explică un motiv pentru care Dinu Pillat și familia sa preferă să părăsească duminica Bucureștiul. 6 puncte Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Dinu Pillat, desprinsă din al treilea paragraf al textului. 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din textul de mai jos:

Liana trecu în odaia cealaltă, strângând poșeta în mâini ca o pavăză. Așteptând, în picioare, ochii ei rătăceau prin încăpere pipăind obiectele atât de cunoscute care toate îi deșteptau amintiri, evocau momentele de fericire sau speranțele de altădată. Totuși rușinea să nu se înduioșeze, ca și când inima, prea plină de răni, ar fi devenit refractară bucuriei... Să pomenească de Dandu în față, ca ieșit din pământ, aproape s-o sperie. Avu și o tresărire stranie, o zi în doliu, deși știa despre moartea bunicii. El însă își redobândi imediat stăpânirea și zise cu o politețe exagerată, fără a o privi în ochi:

— Iartă-mă, Liana, că te-am făcut să aștepți... Dar de ce nu stai jos?

Între dânșii era mescioara de scris, Dandu trecuse de partea cealaltă, poate înadins ca să nu se apropie prea mult și să nu fie obligat să-i dea mâna.

Liana, parc-ar fi vrut să-și încerce inima, îl examină o secundă gândindu-se: „Cum am putut să-l iubesc atâta?”. (Liviu Rebreanu, Adam și Eva)

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuația – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

comentarea a două imagini/idei poetice semnificative pentru tema textului poetic;

analiza a două elemente de compoziție și/sau de limbaj, relevante pentru textul poetic (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Prima probă scrisă s-a desfășurat în condiții de caniculă extremă

Examenul din acest an are loc într-un context meteorologic dificil, după ce aproape întreaga țară a intrat sub incidența avertizărilor de cod roșu și cod portocaliu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Înaintea probelor scrise, în perioada 8 – 17 iunie 2026, absolvenții au susținut probele de evaluare a competențelor. Acestea sunt obligatorii, însă nu sunt notate cu cifre, ci prin calificative de competență (A, B, C și D).

Regulile pe care candidații au fost obligați să le respecte în sala de examen

Accesul în sălile de examen s-a făcut exclusiv până la ora 08:30. Candidații care au ajuns după această oră nu au mai fost primiți și au pierdut dreptul de a susține proba.

Înainte de distribuirea subiectelor, membrii comisiei au verificat identitatea elevilor, iar profesorii asistenți au prezentat regulamentul examenului.

După primirea subiectelor, fiecare candidat a avut la dispoziție trei ore pentru redactarea lucrării. Elevii care au terminat mai devreme au avut posibilitatea să predea lucrarea înainte de expirarea timpului regulamentar și să părăsească sala, însă fără a primi subiectele. Acestea pot fi ridicate doar după încheierea oficială a probei.

Candidații cărora le-au fost aprobate măsuri speciale pentru egalizarea șanselor au beneficiat de timp suplimentar, de maximum două ore, conform procedurilor aplicabile elevilor cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz sau tulburări de neurodezvoltare.

Ce obiecte au fost permise și ce este strict interzis la BAC 2026

În timpul examenului, candidații au avut voie să utilizeze doar pix sau stilou cu pastă ori cerneală albastră. La disciplinele unde metodologia permite, se poate folosi și creionul negru pentru realizarea desenelor sau schemelor. Hârtia tipizată și ciornele au fost distribuite exclusiv de comisia centrului de examen.

În schimb, telefoanele mobile, căștile, ceasurile inteligente, orice dispozitive electronice de comunicare, precum și manualele, culegerile, notițele, dicționarele, fițuicile sau alte materiale auxiliare au fost interzise.

De asemenea, orice formă de comunicare între candidați sau cu persoane din exterior este considerată tentativă de fraudă și atrage eliminarea imediată din examen, precum și interzicerea participării la următoarele sesiuni ale Bacalaureatului.

Ce note sunt necesare pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2026

Pentru obținerea diplomei de bacalaureat, absolvenții trebuie să promoveze toate probele obligatorii.

La probele de competențe este obligatorie participarea, iar rezultatele sunt exprimate prin niveluri de competență, nu prin note. Absența sau refuzul susținerii acestora conduce la eliminarea din examen.

În ceea ce privește probele scrise, fiecare dintre cele trei examene trebuie promovat cu minimum nota 5. Este vorba despre Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului și proba la alegere, în funcție de specializare.

În plus, media aritmetică a celor trei note trebuie să fie de cel puțin 6,00. Calculul se face cu două zecimale, fără rotunjire. Astfel, chiar dacă un candidat obține minimum nota 5 la fiecare probă, o medie finală de 5,99 înseamnă automat nepromovarea examenului.

Cum se calculează media la BAC 2026

Media generală se stabilește prin însumarea notelor obținute la cele trei probe scrise și împărțirea rezultatului la trei.

De exemplu, notele 7,50, 8,00 și 6,50 generează o medie finală de 7,33. În schimb, orice medie sub 6,00 conduce la respingerea candidatului, chiar dacă toate cele trei note sunt de promovare.

Rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat 2026 vor stabili accesul absolvenților la studiile universitare, motiv pentru care prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, reprezintă unul dintre cele mai importante momente din parcursul educațional al elevilor din întreaga țară.

Euronews

Euronews