BAC 2026: Proba la Matematică și Istorie se AMÂNĂ din cauza codului roșu de caniculă. Ministerul Educației a luat o decizie fără precedent

BACALAUREAT 2026: Proba la Matematică și Istorie se amână din cauza caniculei extreme

Ministerul Educației modifică programul examenului național de Bacalaureat 2026, după emiterea unui cod roșu de caniculă pentru ziua de 30 iunie. Proba obligatorie a profilului, la Matematică și Istorie, va avea loc cu o zi mai târziu, pentru protejarea elevilor și a personalului implicat în organizarea examenului.

Proba obligatorie de la BAC 2026, reprogramată pentru 1 iulie

Ministerul Educației a anunțat o modificare importantă în calendarul examenului național de Bacalaureat 2026. Din cauza temperaturilor extreme prognozate pentru marți, 30 iunie, instituția a decis amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului, susținută la disciplinele Matematică și Istorie.

Astfel, examenul care trebuia să aibă loc marți va fi organizat miercuri, 1 iulie, măsura fiind adoptată în contextul avertizării de cod roșu de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Decizia este una excepțională și urmărește protejarea sănătății candidaților, profesorilor supraveghetori și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului.

Ministerul Educației: sănătatea elevilor a avut prioritate

În comunicatul oficial, Ministerul Educației precizează că modificarea calendarului a fost aprobată prin ordin de ministru și are caracter strict punctual, fiind determinată exclusiv de condițiile meteorologice extreme.

„Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) – proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată în ziua de marți, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie. Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter exceptional, luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat. Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie. Ordinul de ministru urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.”

Restul calendarului examenului de Bacalaureat 2026 rămâne neschimbat

Ministerul Educației subliniază că reprogramarea privește exclusiv proba obligatorie a profilului și nu afectează celelalte etape ale examenului național de Bacalaureat.

Astfel, toate celelalte probe scrise și termenele prevăzute în calendarul oficial vor fi organizate conform programării inițiale. Autoritățile au ales această soluție pentru a reduce cât mai mult impactul asupra candidaților și pentru a evita modificări suplimentare ale calendarului examenului.

Reprezentanții ministerului consideră că această măsură oferă condiții mai sigure și mai bune pentru desfășurarea examenului, în contextul valului de căldură extremă care afectează România la sfârșitul lunii iunie.

O măsură excepțională, generată de condițiile meteo extreme

Amânarea unei probe din cadrul examenului de Bacalaureat reprezintă o decizie rară, justificată de avertizarea meteorologică de cod roșu emisă pentru 30 iunie. Temperaturile prognozate pentru această perioadă se numără printre cele mai ridicate înregistrate la final de iunie, iar autoritățile au apreciat că desfășurarea examenului în aceste condiții ar fi putut afecta atât siguranța, cât și performanța candidaților.

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