Summitul Mondial Francofon – Politici de sănătate, educație și cercetare în cadrul diplomației științifice internaționale francofone

Astfel, Palatul Parlamentului României va găzdui, în perioada 19–21 noiembrie 2025, Summitul Mondial Francofon dedicat politicilor de sănătate, educație și cercetare în cadrul diplomației științifice internaționale francofone, un eveniment de anvergură ce va reuni personalități de prim rang din lumea academică, politică și diplomatică francofonă.

Organizat sub egida Confederației Internaționale a Decanilor Facultăților de Chirurgie Dentară Francofonă (CIDCDF-AUF), summitul beneficiază de parteneriatul Comisiei de Sănătate a Senatului României și al Alianței Universitare G6-UMF.

Evenimentul va aduce împreună peste 100 de participanți din 19 țări francofone, printre care 13 decani ai facultăților de medicină și științe ale sănătății, membri ai Academiilor de Științe, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale francofone. Printre delegațiile participante se regăsesc reprezentanți din România, Franța, Belgia, Elveția, Maroc, Senegal, Rwanda, Algeria, Camerun, Madagascar, Mali, Grecia, Albania, Togo, Republica Moldova, Republica Benin, Republica Congo, Republica Democrată Congo și Côte d’Ivoire.

„Francofonia reprezintă o comunitate a cunoașterii, a valorilor și a responsabilității comune. Prin acest summit, reafirmăm puterea educației și a cercetării de a uni națiunile, de a construi punți între culturi și de a transforma știința într-un instrument al păcii și al progresului. Bucureștiul devine, astfel, un nod al diplomației științifice francofone, unde inovația și solidaritatea converg pentru un viitor mai sănătos și mai echitabil” a declarat Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna, președinta CIDCDF-AUF.

Ea a adăugat că:

” acest eveniment, desfășurat sub egida Confederației Internaționale a Decanilor Facultăților de Chirurgie Dentară Francofonă (CIDCDF-AUF), cu sprijinul Comisiei de Sănătate a Senatului României și al Alianței Universitare G6-UMF, reprezintă o platformă strategică de dialog între lideri din domeniul sănătății, educației și cercetării, din peste 20 de țări. Reunim la București decani, academicieni, reprezentanți ai instituțiilor francofone și tineri lideri care împărtășesc aceeași convingere: că prin cunoaștere, cooperare și responsabilitate putem construi un viitor mai echitabil și mai sănătos pentru toate comunitățile francofone. În numele CIDCDF-AUF și al comunității academice francofone, adresez tuturor participanților recunoștința mea sinceră pentru implicare și deschiderea de a contribui la acest demers comun, menit să reafirme rolul Francofoniei ca spațiu al excelenței, al cooperării și al progresului”.

Temele majore ale summitului

Temele abordate – de la politicile publice în sănătate și educație până la rolul inovației științifice și al parteneriatelor internaționale – reflectă direcțiile unei lumi academice unite prin viziune și prin dorința de progres comun:

Dezvoltarea politicilor publice francofone în domeniile sănătății, educației și cercetării;

Cooperarea universitară și inovația științifică în contextul diplomației francofone;

Promovarea responsabilității sociale și a educației medicale incluzive;

Rolul parteneriatelor public-private în generarea progresului comun;

Afirmarea tinerilor lideri francofoni în domeniul academic și medical.

Programul summitului include sesiuni științifice, mese rotunde și workshopuri, alături de o conferință plenară susținută de Mme Pham Minh-Hà (CNRS, Franța). Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, evenimentul își propune să consolideze cooperarea universitară și științifică între statele francofone, oferind un spațiu de reflecție strategică asupra viitorului sănătății și educației medicale în era globalizării.

Locație: Palatul Parlamentului – Sala „Constantin Stere”

Perioada: 19–21 noiembrie 2025

Organizatori: CIDCDF-AUF, Comisia de Sănătate a Senatului României, Alianța Universitară G6-UMF

Format: Hibrid (participare fizică și online)

Principalii organizatori ai Summitului Mondial Francofon: Politici de sănătate, educație și cercetare în cadrul diplomației științifice internaționale francofone în format hibrid sunt:

1. CIDCDF-AUF (Confederația Internațională a Decanilor de Chirurgie Dentară Francofonă)

Președinte CIDCDF-AUF: Prof. Dr. Norina Consuela Forna (și Președinte al Asociației Decanilor Facultăților de Medicină Dentară din România).

2. Comisia de Sănătate a Senatului României (Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel).

3. Președintele Alianței UMF G6: Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu Rector al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

În acest context vă invităm la festivitatea de deschidere a Summitul Mondial Francofon – Politici de sănătate, educație și cercetare în cadrul diplomației științifice internaționale francofone care va avea loc miercuri, 19 noiembrie, ora 9:30, în Sala Constantin Stere a Palatului Parlamentului României.