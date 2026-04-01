Sute de grădinițe din întreaga țară, înscrise în campania națională Olimpiadele Preșcolarilor. Înscrierile continuă

Interesul pentru educația timpurie de excelență atinge cote record în acest an - sute de instituții de învățământ preșcolar din întreaga țară s-au înscris deja la ediția 2026 a campaniei naționale Olimpiadele Preșcolarilor.

Perioada de înscriere este în plină desfășurare și continuă până pe data de 8 mai, participarea fiind complet gratuită prin completarea formularului disponibil pe site-ul oficial al fundației.

Necesitatea unor astfel de programe de evaluare și stimulare cognitivă este susținută de neuroștiința modernă, care demonstrează că aproximativ 90% din dezvoltarea creierului uman are loc în primii cinci ani de viață. În această fereastră de oportunitate, jocurile logice, provocările de concentrare și exercițiile de raționament nu sunt simple activități recreative, ci piloni care anticipează succesul academic și adaptabilitatea viitorului adult. Campania Olimpiadele Preșcolarilor reprezintă o platformă prin care potențialul nativ al fiecărui copil poate fi identificat timpuriu și valorificat corespunzător.

Mecanismul de desfășurare al campaniei este accesibil și prietenos cu cei mici, transformând evaluarea într-o experiență pozitivă. Activitățile de testare au loc direct în mediul familiar al grădinițelor participante, utilizând fișe de lucru transmise în format electronic de către organizatori. Pe parcursul a aproximativ 30 de minute, copiii rezolvă exerciții interactive adaptate fiecărei categorii de vârstă, menite să le testeze atenția, logica și capacitatea de rezolvare a sarcinilor. Pentru a garanta transparența și corectitudinea procesului, fiecare sesiune este monitorizată online de un reprezentant al fundației, asigurând astfel un standard național unitar de evaluare.

Calendarul ediției 2026 este unul dinamic, testările desfășurându-se în paralel cu înscrierile, până pe data de 15 mai. Ulterior, între 18 și 28 mai, toate lucrările vor intra într-un proces de evaluare, analizate de un juriu multidisciplinar format din specialiști în educația timpurie, incluzând profesori, psihologi și educatori.

Rezultatele finale vor fi anunțate pe 29 mai, moment în care efortul tuturor copiilor va fi recompensat cu diplome de participare, în timp ce preșcolarii care vor obține punctajul maxim vor primi diplome de excelență.

Inițiativa, care face parte din calendarul activităților educative municipale al Municipiului București, recunoaște și meritul cadrelor didactice coordonatoare, acestea primind adeverințe care le atestă implicarea în modelarea generațiilor viitoare. Grădinițele care doresc să le ofere copiilor șansa de a-și descoperi superputerile cognitive sunt invitate să se alăture acestei campanii naționale, înscrierea fiind la doar un click distanță.