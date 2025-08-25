Daniel David: 507 școli și-au pierdut personalitatea juridică. Dacă demisia mea ar rezolva bugetul necesar, cu plăcere aș pune-o jos

Ministerul Educației a spus luni seara, la Antena 3 CNN, că peste 500 de școli au fost reorganizate, comasate cu altele: „În final, ce s-a întâmplat? 500 din cele 800, de fapt 507, și-au pierdut personalitatea juridică”.

Daniel David a explicat că pierderea personalității juridice nu înseamnă că au fost mutați copiii din structura în care au fost și nici că personalul a fost redus.

„Pur și simplu înseamnă că nu mai ai doi directori, ci ai un director. Atât. Și voi proteja această structură nouă să nu fie modificată, fundamental, pe parcursul acestui an, pentru a vedea... Deci rămân clasele, rămân profesorii, dar dispar cei din funcții de conducere. Vedem cum funcționează pe parcursul acestui an, fiindcă toată lumea recunoaște că această organizare s-a făcut pe repede înainte”, a mai spus ministrul.

El spune că lucrurile care nu funcționează bine vor fi schimbate.

„Nu l-aș fi făcut așa dacă n-aș fi avut situația de criză. Dar mă uit și la partea pozitivă prin faptul că reduci fragmentarea unităților școlare, creezi, spre exemplu, și potențialul de a face mai ușor normele didactice. Un profesor nu mai are, spre exemplu, două sau trei contracte cu unități cu personalitate juridică diferite, diferită, ci au pur și simplu un contract cu unitatea care are personalitatea juridică”, a declarat David.

Daniel David: Dacă demisia mea ar rezolva bugetul necesar, cu plăcere aș pune-o jos

Ministrul Educației, Daviel David, căruia sindicaliștii din învățământ îi cer demisia, spune că ar renunța la funcție dacă asta ar duce la rezolvarea problemelor din sistem.

Întrebat luni seara la Antena 3 CNN dacă în ultima perioadă s-a gândit să renunțe, Daniel David a spus: „Da, de mai multe ori”.

El susține că i-a fost cerută demisia încă de când a fost numit ministru.

„Demisia mea s-a cerut cred că din ianuarie, de când am devenit ministru, pentru că am venit cu un discurs pentru o Românie euroatlantică, am fost criticat, mi s-a cerut când am avut dezbateri cu planurile cadru, iar acum mi se cere în contextul crizei fiscal-bugetare”, a explicat ministrul.

Daniel David spune că le-a spus și sindicaliștilor „dacă demisia ar rezolva cele 2 miliarde și bugetul necesar pe anii viitor, cu plăcere îmi pun demisia jos. (...) Funcționarea sistemului pentru mine este mai importantă decât poziția de ministru”.

(sursa: Mediafax)