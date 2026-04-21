Se taie 10% din cheltuielile de personal în Educație, ilegal

Ministerul Educației a cerut vineri, 17 aprilie, inspectoratelor școlare județene să transmită până ieri, la ora 16.00, planul de ajustare cu 10% a cheltuielilor cu personalul, după solicitarea făcută de Ministerul Dezvoltării. Deși Guvernul Bolojan a legiferat tăierile cu 10% pentru cheltuielile cu personalul în instituții, cu excepția celor din Educație, Ministerul Dezvoltării a transmis un document către Ministerul Educației, pe 14 aprilie, cerând aceste tăieri de 10%. Totul s-a făcut de vineri până marți, fără niciun fel de consultare cu sindicatele, care arată că textul actului normativ a fost interpretat eronat de cele două ministere.

După anunțul primit de inspectoratele școlare județene de la Ministerul Educației, pentru raportarea, în regim de urgență, a listelor cu tăieri de cheltuieli, sindicatele din Educație au cerut explicații de la ministerul de resort, dar comunicarea a fost blocată.

Juriștii spun că toate instituțiile din învățământ sunt exceptate

Sindicatele au cerut interpretarea juridică a textului OUG nr 7/2026, iar avocații au ajuns la următoarea concluzie: „Documentul clarifică un aspect esențial pentru sistemul educațional: unitățile și instituțiile din învățământul de stat sunt exceptate de la această reducere, iar în această categorie intră nu doar școlile, liceele și grădinițele, ci și inspectoratele școlare, casele corpului didactic, CJRAE și celelalte structuri care asigură funcționarea sistemului. Principalele concluzii ale opiniei juridice sunt următoarele:

Sintagma legală „unități și instituții din învățământul de stat” are caracter larg și include întregul sector educațional de stat, nu doar unitățile de predare.

Inspectoratele școlare județene și celelalte structuri conexe beneficiază de aceeași excepție legală de la reducerea cheltuielilor de personal. Orice interpretare restrictivă, prin care s-ar impune reduceri de personal sau diminuări salariale în aceste instituții, contravine textului legal și scopului ordonanței” este opinia juridică elaborată de Finta, Pispeczki, Ungureanu & Asociații privind interpretarea art. XLIX alin. (1) din OUG nr. 7/2026, referitoare la măsura reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026, transmisă de Biroul Operativ al Sindicatului SIPA „MUNTENIA”.

Se cere intervenția urgentă a ministrului Educației

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – organizații sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar au transmis o solicitare de revocare a Circularei nr. 26564/17.04.2026, aprobată de secretarul de stat Sorin Ion, referitoare la transmiterea datelor privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026 față de anul 2025, pentru inspectoratele școlare și unitățile de educație extrașcolară.

„Domnule Ministru, În primul rând, vă rugăm să observați că Circulara nr. 26564/17.04.2026 a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor obligatorii ale art. 4 alin. (1) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar (înregistrat la M.M.F.T.S.S.-U.P.D.S.P.S. sub nr. 1104/09.07.2025 și publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a nr. 5/14.08.2025), în condițiile în care federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar nu au fost consultate anterior emiterii acesteia”, au precizat federațiile sindicale.

În plus, sindicaliștii spun că deși în conținutul Circularei nr. 26564/17.04.2026 se invocă prevederile art. XLIX din O.U.G. nr. 7/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, prin solicitarea de a se raporta cu celeritate datele privind reducerea cheltuielilor de personal se încalcă însăși prevederile exprese ale art. XLIX din O.U.G. nr. 7/2026 care exceptează de la măsura reducerii cheltuielilor de personal din cadrul unităților și instituțiilor din învățământul de stat.

Legiuitorul nu a exceptat doar unitățile de învățământ preuniversitar, ci a exceptat toate unitățile de învățământ de stat - de la care s-a cerut, până ieri, tăierea a 10% din cheltuieli, ilegal.

Eroarea se va remedia în instanță

În ceea ce privește unitățile de educație extrașcolară, federațiile sindicale au transmis ministerului de resort explicații privind prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează aceste unități: potrivit art. 19 lit. c), unitățile de educație extrașcolară din sistemul naţional de învăţământ (cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti şi centrele judeţene de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti pentru Excelenţă) fac parte din rețeaua școlară.

La pct. 47 din Anexa la lege: „47. Reţeaua şcolară naţională reprezintă totalitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor de educaţie extraşcolară acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, cuprinse în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.”

Pct. 50 din Anexa la lege specifică: „50. Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este constituit din totalitatea unităţilor de învăţământ de stat, particular şi confesionale, precum şi a unităţilor de educaţie extraşcolară, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în cadrul de organizare prevăzut de prezenta lege.” „Din prevederile legale mai sus redate rezultă că unitățile de educație extrașcolară sunt parte a sistemului național de învățământ preuniversitar și sunt parte componentă a rețelei școlare, deci sunt unități din învățământul preuniversitar de stat. Faptul că, potrivit art. 145 din L. 198/2023 Ministerul Educației și Cercetării asigură finanțarea unităților pentru activități extrașcolare, acesta nu constituie un argument pentru a dispune unităților de educație extrașcolară să ia măsuri de reducere a cheltuielilor de personal. În ceea ce privește inspectoratele școlare, acestea sunt în mod evident instituții care funcționează în învățământul preuniversitar – a se vedea în acest sens dispozițiile art. 3 lit. s), art. 53, art. 63 alin. (5) rap. la alin. (1), art. 78 alin. (3), art. 115 alin. (2) lit. j), art. 119 alin. (1) etc. din Legea nr. 198/2023", arată sindicatele.

În consecință, unitățile de educație extrașcolară și inspectoratele școlare fac parte din categoria unităților și instituțiilor din sistemul preuniversitar, astfel că sunt exceptate de la măsura reducerii cheltuielilor de personal în anul 2026 - au subliniat sindicaliștii, cerând revocarea ordinului. Dacă se va ajunge la concedieri, va urma un alt val de procese, în instanță.