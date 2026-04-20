Alertă la Educație: se taie 10% din cheltuielile de personal, deși Guvernul a acceptat să nu se taie

Sindicatele au cerut explicații de la Ministerul Educației, dar comunicarea a fost blocată. Nu s-a ținut cont nici de ceea ce s-a legiferat, nici de consultațiile cu sindicatele, care ar fi trebuit să se facă, ci s-a dispus tăierea de fonduri, de pe o zi pe alta, ceea ce înseamnă concedierea unui nou val de cadre didactice. Sindicaliștii cred că Attila ar fi trimis din greșeală acel document, dar tăierile se fac.

Ministerul Educației a cerut vineri, 17 aprilie, inspectoratelor școlare județene să transmită până astăzi, la ora 16.00, planul de ajustare cu 10% a cheltuielilor cu personalul, după solicitarea făcută de Ministerul Dezvoltării.

Sindicatele au cerut interpretarea juridică a textului OUG nr 7/2026, iar avocații au ajuns la următoarea concluzie: "Documentul clarifică un aspect esențial pentru sistemul educațional: unitățile și instituțiile din învățământul de stat sunt exceptate de la această reducere, iar în această categorie intră nu doar școlile, liceele și grădinițele, ci și inspectoratele școlare, casele corpului didactic, CJRAE și celelalte structuri care asigură funcționarea sistemului. Principalele concluzii ale opiniei juridice sunt următoarele:

Sintagma legală „unități și instituții din învățământul de stat” are caracter larg și include întregul sector educațional de stat, nu doar unitățile de predare.

Inspectoratele școlare județene și celelalte structuri conexe beneficiază de aceeași excepție legală de la reducerea cheltuielilor de personal. Orice interpretare restrictivă, prin care s-ar impune reduceri de personal sau diminuări salariale în aceste instituții, contravine textului legal și scopului ordonanței" este opinia juridică elaborată de Finta, Pispeczki, Ungureanu & Asociații privind interpretarea art. XLIX alin. (1) din OUG nr. 7/2026, referitoare la măsura reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal în anul 2026, transmisă de Biroul Operativ al Sindicatului SIPA „MUNTENIA”.