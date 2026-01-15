Țara cu cei mai fericiți copii din lume: Care sunt condițiile pe care le oferă autoritățile?

Norvegia se detașează ca cea mai bună țară pentru a-ți crește copiii, conform studiilor recente care analizează fericirea familiilor, siguranța și calitatea serviciilor publice.

Aici părinți au o viață lungă și prosperă, acces la educații și servicii medicale iar copiii sunt sănătoși și fericiți. Circa 95% dintre expați sunt mulțumiți de viața lor, apreciind calitatea ridicată a vieții și mediul ideal pentru copii, notează spynews.ro.

Calitatea vieții în Norvegia

Un studiu detaliat a evaluat 20 de criterii esențiale, precum criminalitatea scăzută, accesul la educație și sănătate, plus veniturile medii, acordând Norvegiei un scor de 71,73 din 100.

Familiile raportează un nivel de fericire de 84,76%, cu 11% peste media europeană, datorită ratelor extrem de reduse ale mortalității materne (1,31 la 100.000 de născuți vii, cu 81% sub media europeană) și infantile (0,31% sub 15 ani).

Astfel că locuitorii din Norvegia au o speranță de viață de 83,31 ani, peste media europeană de 80,5 ani, susținută de servicii medicale de calitate și un stil de viață echilibrat.

Părinții apreciază accesul la educație gratuită de calitate și un mediu sigur pentru copiii lor.

Vara fără noapte

Pe insula Sommarøy, la nord de Cercul Polar, vara durează 69 de zile, fără noapte, schimbând percepția asupra timpului. Cei 300 de locuitori ai insulei își petrec timpul în această perioadă

„În mijlocul nopții (de vară), pe care orășenii ar putea-o numi „ora 2 a.m.”, poți zări copii jucând fotbal, oameni care își vopsesc casele sau își tund peluza, și adolescenți care merg să înoate”, spune Kjell Ove Hveding, unul dintre cei 300 de locuitori ai insulei, potrivit smithsonianmag.com.